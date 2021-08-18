【科技股女股神】Cathie Wood旗艦ETF清倉中資股　中國在創新方面有倒退跡象

▲ Cathie Wood相信，中資股會在低位維持一段長時間，直至中國政府再次對外資展現吸引力

曾經一度鍾情於中資股的科技股女股神、Ark創辦人Cathie Wood，旗下Ark Innovation ETF（ARKK）已清倉中資股，因中國現時對行業的打壓，令當地創新方面有倒退跡象，與其希望成為最具創新能力的目標背道而馳。Cathie Wood稱，對於中美關係在拜登政府期間變得更加緊張感到意外，供應鏈正在重組，這將對美國有利，對中國不利。

Cathie Wood：中資股估值會在低位維持一段長時間

Cathie Wood指，北京對於科技及教育行業的打壓，已導致在美國、香港及中國上市的中資股蒸發約1萬億美元市值，ETF已清倉所有中資股。她相信，中資股估值會在低位維持一段長時間，直至中國政府再次對外資展現吸引力，或者中國政府表示更願意融入世界。

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Cathie Wood承認，中國在計算機科學、工程及金融科技方面領先同儕，特別是微信支付及支付寶兩大電子錢包的普及度較美國公司的更高，但中國正在收緊數據流出的限制。

ARKK曾經於2月持有約8%中資股，除ARKK外，Ark其他ETF亦減持了中資股的倉位。據彭博數據顯示，ARK金融科技創新ETF仍持有逾9%中資股，包括京東 （09618） 及騰訊 （00700） 。

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