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【ET午市精點】恒指26000點遇阻 樓價破頂地產股穩陣？（附Time Code）

股市 12:30 2021/08/18

分享：

港股今早高開54點，短暫倒跌後新舊經濟股齊齊發力，大市回升逾200點，於26000點關前遇阻。中午恒指收報25938點，升192點。監管潮下科網股資金輪動避險，本港樓價破頂，地產股是否佳選？百度推出無人駕駛打車服務平台，正式開展商業營運，對前景影響如何？光大新鴻基證券策略師伍禮賢於《ET午市精點》為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3035590

Time code

00：15 - 港股市況速報
00：42 - 港股市況分析　市況觀望騰訊 （00700） 業績
02：22 - 本港樓價破頂　本地地產股是否避險佳選？
04：48 - 收租股 VS 發展商股　前景分析
05：14 - 股票分析：新鴻基地產 （00016）
06：00 - 股票分析：百度集團 （09888） Apollo自動駕駛商業化 推Call車服務
08：15 - 股票推介：中聯重科 （01157）
09：13 - 港股早市速報

＊＊

重溫今早《ET開市直擊》足本版：（點擊↓）

Time code

00：00 - 港股焦點速覽　績優股續留意
00：53 - 外圍股市速報　亞股早段下跌
02：32 - 美國零售銷售數據遜預期累美股跌怎解讀？
06：09 - 港股上日市況速報＋北水盤路
11：23 - 恒大系再有消息董事長換人　系內股份可翻生？
16：27 -騰訊 （00700） 業績＋監管消息如何影響騰訊股價
23：28 - 股票分析：快手 （01024） 股價會續沉？
25：25 - 港股開市前市況速報
25：58 - ET個股推介：港鐵 （00066）
27：10 - 股票分析：友邦 （01299） 目標價睇幾多？
28：48 - 股票分析：港交所 （00388） 目標價睇幾多？
30：42 - 股票分析：小米 （00388） 股價前景如何？
34：04 - 港股開市後市況速報
35：03 - 股票分析：FL二南方恒指 （07200） 股價前景如何？ 
38：13 - 股票分析：吉利 （00175） 股價前景如何？
40：27 - 股票分析：陽光能源 （00757） 股價前41：52 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景如何？
43：18 - 股票分析：創科實業 （00669） 可趁回調吸？
45：15 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景如何？
46：48 - 股票分析：中國銀行 （03988） 股價前景如何？
48：07 - 股票分析：華虹半導體 （01347） 股價前景如何？
49：54 - 股票分析：上海電氣 （02727） 股價前景如何？
50：35 - 市況不穩　月供股票值得考慮
52：20 - 國家主席習近平「共同富裕」論怎解讀
55：11  - 港股早段市況速報＋焦點股速覽
57：15 - 財經日誌提提你 

欄名 : ET午市精點

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