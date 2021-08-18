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【ET午市精點】恒指26000點遇阻 樓價破頂地產股穩陣？

股市 11:54 2021/08/18

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港股今早輕微低開後未幾掉頭反彈，恒生指數早段曾升219點，於二萬六千點關前遇阻。騰訊 （00700） 公布業績前股價表現靠穩，企在436點水平。港股走勢點睇？光大新鴻基證券策略師伍禮賢於《ET午市精點》為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3035590

＊＊

重溫今早《ET開市直擊》足本版：（點擊↓）

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欄名 : ET午市精點

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