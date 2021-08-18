【Google手機】Google中階手機Pixel 5a突登場　升級防水、大電量規格

▲ Google率先推出Pixel 5a中階新機，設計及規格上與前代大同小異，但最重要的是Pixel 5a價格與上代相比，Pixel 5a售價更低。

Google早前預告將在今年秋季推出Pixel 6系列手機，搭載自家開發的全新「Google Tensor」處理器。在Pixel 6登場前夕，Google率先推出Pixel 5a中階新機，設計及規格上與前代大同小異，但最重要的是Pixel 5a價格與上代相比，Pixel 5a售價更低。

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Google正式發表Pixel 5a 5G，與Pixel 4a 5G相比，是次手機只是小幅度的改款。Pixel 5a採用6.34吋、解析度為2400 x 1000、支援60Hz畫面更新率的OLED屏幕。採用高通Snapdragon 765G處理器，支援5G連網功能。記憶體則有6GB容量，儲存容量則是128GB規格設計。

雖然設計與上代差別不大，但電池則採用更大的4680mAh，而且將正面玻璃防護規格從康寧Gorilla Glass 3升級至Gorilla Glass 6等級，機身也加入IP67等級防水防塵，提升防護性。

作業系統就採用原生Android 11，但同時Google也確認，Pixel 5a可在今年秋季升級至Android 12，對應完整的Google服務應用，但部分功能依然會以Google在不同地區推行項目而異。

最值得一提的是，Pixel 5a的價格與Pixel 4A 5G相比，入門價格低50美元（約389港元），在美國地區售價為449美元（約3,495港元），需注意目前Pixel 5a僅在美國和日本上市銷售。

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責任編輯：曾曉汶