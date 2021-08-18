德州禁推強制戴口罩 州長無罩「開P」後確診

美國近月新冠肺炎確診數量急增，多個州重新執行防疫措施，但德州州長阿博特亦堅持民眾無需戴口罩，亦容許民眾舉行「無罩」聚會。已完成接種新冠疫苗的阿博特亦拒絕戴口罩，最終他在周二（17日）宣布確診新冠肺炎。

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阿博特（Greg Abbott）辦公室周二發表聲明，指已完成接種新冠疫苗的阿博特對新冠病毒檢測呈陽性反應，目前狀況良好，沒有出現任何感染症狀，正接受單株抗體（Monoclonal antibody）治療，並在州長官邸作隔離。

阿博特在確診新冠肺炎的前一日，在Twitter張貼相片，顯示他在室內場所與大群長者聚會，在場所有人均未有戴上口罩，具傳染病毒的風險。另外，阿博特在確診當日亦有出席與當地音樂家聚會。其發言人表示，所有曾與阿博特有緊密接觸的人士會收到通知，並進行自我隔離。

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德州是美國爆發新一波疫情重災區之一，當地只餘下314個深切治療部（ICU）病床床位，但阿博特至今仍限制地方政府禁止執行強制戴口罩及接種疫苗措施，他更向州內最高法院上訴，要求推翻達拉斯縣的口罩令。

責任編輯：郭麗明