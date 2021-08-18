【業績】宏利香港上半年新造業務價值按年增31%　料通關後內地客續來港投保（第二版）

▲ 宏利香港公佈第二季及上半年業績。

宏利香港公佈第二季及上半年業績，宏利香港上半年核心盈利按年增16%，至33億元，年度化保費等值銷售額按年增8%，至32億元。新造業務價值按年增31%，至23億元。代理人數目按年增8%，至10792人新高。

單計第二季，季內核心盈利按年增16%至17億元，年度化保費等值銷售額按年增7%至15億元。新造業務價值按年增46%至12億元。

宏利香港及澳門首席總監戴明鈞表示，上半年代理人收入按年增約15%，反映代理人團隊表現見好。他亦指，期內增長因素主要為醫保產品增長，危疾產品銷售額按年增35%。

中港兩地尚未通關，但澳門已與內地恢復通關，當地上半年年度化保費等值銷售額按年增2.4倍，內地客佔比6成，去年同期僅佔4%。

戴明鈞指，目前仍在觀察何時才能重開邊境，預計今年年內應能通關，屆時內地客將繼續到香港投保，有關需求將為集團進一步帶來增長，但關鍵仍需視乎本地疫苗接種率。不過他表示，變種病毒或為變數之一。

對於香港經濟前景，戴明鈞表示，目前對香港經濟前景有信心，移民潮未有影響宏利香港的代理人招聘情況，員工留存率在疫情期間仍處高位。

宏利僱員福利業務部主管吳清發則指，盡管永久離港提取強積金創歷史新高，但他預期強積金提早提取宗數會趨於穩定，他又表示，宏利強積金的資產淨值（AUM）未有受到影響。

去年永久離港提取強積金65.7億元破紀錄，詳見﹕【下一頁】

大灣區佈局方面，戴明鈞指，宏利香港將增聘非本地畢業生（IANG），其後待有關法例通過後，將投資大灣區內的服務中心。他亦表示，集團不會因專注大灣區而放棄香港市場，並相信本港未來對醫保及退休保險產品需求仍然殷切。

上半年自願醫保產品佔宏利香港的醫保新造業務逾7成。截至6月底，宏利香港強積金市佔率為25%，按年增長0.6個百分點，來自代理人團隊的強積金銷售總額按年增49%。

另外，宏利香港宣佈，將新設「宏利尊尚中心」，面積佔地7300呎，並於8月23日起投入服務，主要容許代理人及經紀為高端客戶提供服務。

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編輯﹕賴奕羚