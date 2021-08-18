【無人機】實現完全自動化無人機　高通推無人機飛行器

▲ 高通飛行平台 （Qualcomm Flight Platform）日前宣佈，推出全球第一個支援 5G 及 AI 功能的無人機平台「高通飛行 RB5 5G 平台」。（Qualcomm）

高通飛行平台 （Qualcomm Flight Platform）日前宣佈，推出全球第一個支援 5G 及 AI 功能的無人機平台「高通飛行 RB5 5G 平台」。公司藉此解決方案，加速商用、企業和工業無人機的開發。

【智能裝置】德國半導體廠「英飛凌」推新款掃描儀 加快眼鏡、汽車AR應用

飛行器採用高通 QRB5165 處理器，以公司最新的物聯網系列產品為基礎，提供能推動新一代高效能、低功耗的 5G 無人機解決方案。此外，無人機飛到視距外範圍操作時，難以監察其去向，而飛行器可藉由 5G 和 Wi-Fi 6 的連網能力，增強視距外 （BVLOS） 的飛行能力，令飛行更加安全。同時，飛行器亦配備高通安全處理單位 （Qualcomm Secure Processing Unit），除了能符合現時無人機對網絡安全保護的需求，也是實現資料保護和安全要求的關鍵。

【太空任務】NASA試3D打印月球風化層 用外星材料製殖民建築物

高通技術公司業務開發資深總監暨自動機器人、無人機和智能電器總經理 Dev Singh 表示，透過推出高通飛行 RB5 5G 平台，延續公司推動全球產業數碼轉型的計劃，為工業、企業和商用領域帶來頂級的連網飛行功能。目前，高通飛行 RB5 5G 無人機參考設計現在可透過 ModalAI 預購，而開發套件預計於 2021 年第 4 季推出。

【太空科技】SpaceX擬擴大Starlink衛星網絡服務範圍 為3000萬美國人提供數據連接

記者：廖淑瑩