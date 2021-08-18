【新西蘭疫情】封城首日再增6確診 全屬Delta變種

新西蘭早前因新增1宗本地確診個案，相隔一年多後於周二（17日）再次全國封城。新西蘭周三（18日）宣布再增6宗新冠確診個案，全部皆為感染Delta變種。新西蘭總理阿德恩表示，確診者曾在社區活動，料未來會有更多確診個案。

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新西蘭周二錄得全國半年以來首宗本土確診個案，患者是一名現年58歲男子。據悉，男子曾多次往返奧克蘭及科羅曼德爾半島（Coromandel），並在沿途多個地方停留。隨即在周二晚上，新西蘭政府宣布實行最高級別防疫措施，相隨一年多後再次執行第4級封城。

新西蘭周三凌晨宣布，新增4人確診，而且皆與首宗確診個案相關屬社區感染，包括1名已完成疫苗接種的奧克蘭醫院護士，以及1名高中老師。當局再於周三早上宣布，再增2宗確診個案。

衛生局局長布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）表示，大部分確診人士年齡都是逾20歲的年輕人，確診者曾多次外出，即有大量感染場所。

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總理阿德恩（Jacinda Ardern）警告，部分確診者曾到訪教堂、學校及賭場等場所，未來將會有更多確診個案。阿德恩表示，經過基因排序檢測已證實，是次爆發與澳洲悉尼的Delta變種有關，目前尚未清楚傳播途徑。

另外，阿德恩亦宣布12歲或以上人士進入超市、藥房及其他提供基本服務場所，及乘搭公共交通工具時必須佩戴口罩。

責任編輯：李俊儀