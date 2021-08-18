【券商點睇】最新房地產數據弱於預期 中金料當局穩房價壓力降

國家統計局日前公布7月中國房地產銷售數據，反映房價漲幅全面放緩。70個大中城市新建商品住宅均價按年、按月升4.1%及0.3%，分別較上月回落0.2個和0.1個百分點；二手住宅均價按年、按年升3.3%及0.1%，均較上月降低0.2個百分點。

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值得注意是，首7個月商品房銷售面積10.2億平方米，同比增長21.5%，兩年複合平均增長7%；商品房銷售額10.6萬億元（人民幣，下同），同比增長30.7%，兩年複合平均增長13.1%。不僅銷售面積和銷售額按年及兩年平均增速均較上月繼續回落，單月計更分別按年減少8.5%和7.1%，年內首次出現負增長。

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中金表示，7月房地產開發與銷售數據全面下行超預期，主要因信貸快速收緊和樓市調控政策的進一步強化，料中短期內房價回落趨勢還將延續，並下調全年銷售面積和金額增幅預期至5%和10%，此前預測為8%和15%。

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由於下半年房企資金面仍然偏緊、銷售下行趨勢延續、疫情可能存在反覆，以及部分城市二輪集中土拍延期，該行下調全年房地產投資與新開工面積按年增幅至8%和-8%，此前預測為10%和0%。考慮到政策端穩房價的壓力已明顯舒緩，同時房企拿地利潤率出現企穩回升迹象，繼續關注內房板塊在偏低估值與倉位下的投資機會。

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記者：林衛