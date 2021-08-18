【美國縮表】美銀基金經理調查：28%料聯儲局於Jackson Hole年會透露減買債部署

▲ 84%受訪基金經理都預期聯儲局會於年底前開始減少買債

市場關注美國聯儲局何時縮表，美銀8月份基金經理調查顯示，84%受訪基金經理都預期聯儲局會於年底前開始減少買債，當中28%估計聯儲局會於Jackson Hole年會上透露有關減債部署，23%則預期當局於9月的議息會議上討論。只有65%基金經理認為通脹只是暫時性，只有4%估計明年消費物價指數會進一步上升，令聯儲局於2023年加息。

投資情緒趨審慎，對於經濟及企業盈利增長、通脹預期的看法均趨淡，只有27%估計環球經濟會繼續增長，百分比為去年4月以來最低，亦大幅低於3月的91%，而看好企業盈利前景的亦只有41%，為去年7月以來最低。

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行業方面，基金經理偏好具防守性股份，大幅增持醫療保健行業，為去年11月以來首次，同時增持保險股及公用股，並減持與通脹相關的行業，包括原材料、商品及能源等。持有現金比率增加0.1個百分點至4.2%，配置商品資產比重降至去年11月以來最低。

基金經理認為，影響金融市場穩定的最大風險是新興市場風險，其次才是貨幣政策風險，地緣政治風險並不重要。基金經理亦愈益相信中國將會放寬貨幣政策，比率由7月的44%，大幅升至8月的78%。

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