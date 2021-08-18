  • 30°C
香港時間 : 2021818日 (三) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【百度9888】百度發布無人車服務平台「蘿蔔快跑」、3年進30城市　李彥宏親身坐汽車機器人（附短片、圖集）

股市 17:48 2021/08/18

分享：

百度將推出無人駕駛汽車出行服務平台「蘿蔔快跑」

百度 （09888） 今日舉行「百度世界大會」，百度創辦人李彥宏現身發布，推出無人駕駛汽車出行服務平台「蘿蔔快跑」，預計3年內可覆蓋30個城市。李彥宏稱，蘿蔔快跑結合百度開發的Apollo過去兩年營運實踐，向大眾提供商業營運和多元化增值服務。

百度公布，在今年上半年百度Apollo自動駕駛出行服務累計接待乘客超過40萬人次，測試里程超過1400萬公里，具有超過2900件自動駕駛專利，在北京、廣州、長沙、滄州四城開放載人服務。

百度李彥宏：3年內推更像機械人汽車、集度已有首款車模型，可見【下一頁】

百度展示「蘿蔔快跑」用車和汽車機器人概念車

    點擊圖片放大
    +6
    +5

李彥宏也在會上展示「汽車機器人」概念車。在外觀上，百度「汽車機器人」配上自動鷗翼門、全玻璃車頂與外部傳感器，與現有汽車模樣大相逕庭，體積明顯較大。

百度指出，汽車機器人車內不設方向盤、踏板，另擁有超大曲面屏、智能控制台、變光玻璃、零重力座椅等智能化配置。汽車機器人將會全程自動駕駛，號稱可應對無保護左轉、避讓行人和其他車輛等複雜場景。

相關文章：

【百度業績】百度上季盈利勝預期美股仍跌逾4% 李彥宏：2025年Robotaxi成本將低於人工駕駛

【自動駕駛】百度：未來兩至三年將無人車開放至內地30個地市

【自動駕駛】百度Apollo Rototaxi落地廣州　試營運自動駕駛的士服務

 

編輯：麥德銘

港股 新經濟股 汽車 百度集團—SW（09888） 自動駕駛 李彥宏 機械人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】恒大地產董事長換人 　趙長龍接替許家印 　恒大跌逾4%（第二版）
【恒大3333】恒大地產董事長換人 　趙長龍接替許家印 　恒大跌逾4%（第二版）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉吸4億元　買騰訊中移動中海油　夜期微跌（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉吸4億元　買騰訊中移動中海油　夜期微跌（不斷更新）
【美股期貨】儲局會議紀錄公布前　道指期貨跌104點　納指期貨跌近0.1%
【美股期貨】儲局會議紀錄公布前　道指期貨跌104點　納指期貨跌近0.1%
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR失430關　阿里美股失170關　北水續走47億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR失430關　阿里美股失170關　北水續走47億（不斷更新）
【大戶持倉】高瓴資本上季增倉阿里巴巴近一倍、減持京東B站　三大持倉有哪些？
【大戶持倉】高瓴資本上季增倉阿里巴巴近一倍、減持京東B站　三大持倉有哪些？