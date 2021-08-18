【百度9888】李彥宏現身發布百度無人車服務平台「蘿蔔快跑」、汽車機器人（圖集）

▲ 李彥宏現身發布百度無人車服務平台「蘿蔔快跑」、汽車機器人

百度 （09888） 今日舉行「百度世界大會」，百度創辦人李彥宏現身發布，推出無人駕駛汽車出行服務平台「蘿蔔快跑」，預計3年內可覆蓋30個城市。李彥宏稱，蘿蔔快跑結合百度開發的Apollo過去兩年營運實踐，向大眾提供商業營運和多元化增值服務。

百度公布，在今年上半年百度Apollo自動駕駛出行服務累計接待乘客超過40萬人次，測試里程超過1400萬公里，具有超過2900件自動駕駛專利，在北京、廣州、長沙、滄州四城開放載人服務。

百度李彥宏：3年內推更像機械人汽車、集度已有首款車模型，可見 【下一頁】

百度展示「蘿蔔快跑」用車和汽車機器人概念車

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

李彥宏也在會上展示「汽車機器人」概念車。 在外觀上，百度 「汽車機器人」配上 自動鷗翼門、全玻璃車頂與外部傳感器，與現有汽車模樣大相逕庭，體積明顯較大。

百度指出，汽車機器人車內不設方向盤、踏板，另擁有超大曲面屏、智能控制台、變光玻璃、零重力座椅等智能化配置。 汽車機器人將會全程自動駕駛，號稱可應對無保護左轉、避讓行人和其他車輛等複雜場景。

相關文章：

【百度業績】百度上季盈利勝預期美股仍跌逾4% 李彥宏：2025年Robotaxi成本將低於人工駕駛

【自動駕駛】百度：未來兩至三年將無人車開放至內地30個地市

【自動駕駛】百度Apollo Rototaxi落地廣州 試營運自動駕駛的士服務