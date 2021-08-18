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【百度9888】百度推無人車出行平台「蘿蔔快跑」 未來三年覆蓋30城市

股樓投資 12:48 2021/08/18

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百度（09888）周三（18日）舉行的百度世界大會2021上發布，全新升級的無人車出行服務平台「蘿蔔快跑」，預計未來三年內將覆蓋30個城市。百度周三中午報140.4元，上升1.2%。

【政策動向】中央財經委會議強調「共同富裕」 高收入人群更多回報社會，請按【見下頁

百度認為，自動駕駛下半場的角逐已經開啟，規模化商業運營將成為行業發展的重點，此次推出的「蘿蔔快跑」，過去兩年百度結合了Apollo的運營實踐，能向大眾提供商業運營和多元化增值服務，加速全民無人化出行時代到來。

【券商點睇】最新房地產數據弱於預期 中金料當局穩房價壓力降，請按【見下頁

據了解，截至上半年，百度Apollo自動駕駛出行服務累計接待乘客超過40萬人次，測試里程超過1,400萬公里，自動駕駛專利數量超過2,900件，在北京、廣州、長沙、滄州四城開放載人服務。

【延伸閱讀】大行點睇：大和最新科網股目標價，請按【見下頁

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百度董事長李彥宏表示，旗下智能駕駛品牌Apollo的智能交通解決方案「ACE交通引擎」正在深入發展智能網聯、智慧交管、智慧高速、智慧停車等多個領域，經已在北京、廣州、上海、重慶等30多個城市落地，其中在保定的84個路口部署的AI智能信控系統，可令車輛行程時間平均縮短約20%。

會上，公司還發布了配備自動鷗翼車門、全玻璃車頂及外部傳感器的百度汽車機器人，具備L5級自動駕駛能力及語音、人臉識別等多模交互能力，車內不設軚盤及腳踏板。

【同場加映】iM會客室：政策市短期難捉摸 放眼長線或能釣大魚

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記者：林衛

百度集團—SW（09888） 李彥宏 自動駕駛 港股

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