【百度9888】百度推無人車出行平台「蘿蔔快跑」 未來三年覆蓋30城市

百度（09888）周三（18日）舉行的百度世界大會2021上發布，全新升級的無人車出行服務平台「蘿蔔快跑」，預計未來三年內將覆蓋30個城市。百度周三中午報140.4元，上升1.2%。

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百度認為，自動駕駛下半場的角逐已經開啟，規模化商業運營將成為行業發展的重點，此次推出的「蘿蔔快跑」，過去兩年百度結合了Apollo的運營實踐，能向大眾提供商業運營和多元化增值服務，加速全民無人化出行時代到來。

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據了解，截至上半年，百度Apollo自動駕駛出行服務累計接待乘客超過40萬人次，測試里程超過1,400萬公里，自動駕駛專利數量超過2,900件，在北京、廣州、長沙、滄州四城開放載人服務。

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百度董事長李彥宏表示，旗下智能駕駛品牌Apollo的智能交通解決方案「ACE交通引擎」正在深入發展智能網聯、智慧交管、智慧高速、智慧停車等多個領域，經已在北京、廣州、上海、重慶等30多個城市落地，其中在保定的84個路口部署的AI智能信控系統，可令車輛行程時間平均縮短約20%。

會上，公司還發布了配備自動鷗翼車門、全玻璃車頂及外部傳感器的百度汽車機器人，具備L5級自動駕駛能力及語音、人臉識別等多模交互能力，車內不設軚盤及腳踏板。

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記者：林衛