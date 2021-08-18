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【政策動向】中央財經委會議強調「共同富裕」 高收入人群更多回報社會

股樓投資 12:10 2021/08/18

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國內召開中央財經委會議釋放重信號。國家主席習近平於會上提出促進共同富裕的問題，包括合理調節過高收入，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會，暢通向上流動通道，給更多人創造致富機會。

【大行點睇】太古地產中期業績符合市場預期 派息增長令人驚喜 高盛認為現價估值吸引，請按【見下頁

引述內地報道，習近平的講話可歸納4點。第一，必須把促進全體人民共同富裕作為為人民謀幸福的著力點。為適應中國社會主要矛盾的變化，更好滿足人民日益增長的美好生活需要，必須把促進全體人民共同富裕作為為人民謀幸福的著力點。

【業績期部署】中金指港股逐步進入布局區 看好23股中期業績勝預期 當中包括某大型科技股，請按【見下頁

第二，共同富裕是全體人民的富裕。會議強調，共同富裕是全體人民的富裕，是人民群眾物質生活和精神生活都富裕，不是少數人的富裕，也不是整齊劃一的平均主義，要分階段促進共同富裕。
 

【延伸閱讀】滙豐00005：滙豐績後大行評級和目標價一覽，請按【見下頁

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第三，給更多人創造致富機會。要鼓勵勤勞創新致富，堅持在發展中保障和改善民生，為人民提高受教育程度、增強發展能力創造更加普惠公平的條件，暢通向上流動通道，給更多人創造致富機會，形成人人參與的發展環境。

第四，合理調節過高收入，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。要加強對高收入的規範和調節，依法保護合法收入，合理調節過高收入，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。要清理規範不合理收入，整頓收入分配秩序，堅決取締非法收入。

【同場加映】iM會客室：政策市短期難捉摸 放眼長線或能釣大魚

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記者：林衛

經濟 習近平 中國

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