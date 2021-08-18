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【家族內鬥】萬洲「太子爺」揭父私獲2億美元無報稅、關聯交易違規　萬洲：指控失實

股市 13:50 2021/08/18

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【家族內鬥】萬洲「太子爺」揭父私獲2億美元無報稅　指關聯交易明顯違規

萬洲 （00288） 上演家庭內鬥劇情，此前遭罷免職務的萬洲「太子爺」萬洪建親自撰文揭發父親萬隆15年前在雙滙國企改制下，私下獲得2億美元，至今沒有申報、納稅。萬洪建又指，萬洲關聯交易明顯違規，涉及大股東利益輸送。

萬洲午後發通告指，萬洪建的指控不真實且具有誤導性；公司保留向萬洪建或對指控需負責的人士採取法律行動的權利。

萬洲股價午後跌幅略收窄，現跌8.9%，最新報6.11元。

萬洲突罷免「太子爺」萬洪建職務　萬隆：對公司財物不當攻擊行為【下一頁】

揭發父親萬隆私下獲2億美元沒有報稅

萬洪建文章指出，萬洲是萬隆及萬洲前副總裁楊摯君精心設計，大律師李署峰出謀劃策所造出來的套錢工具。萬洲沒實際上就是雙匯與史密斯菲爾德的拼盤，通過各種眼花繚亂的財務手段，複雜的架構，將國內雙匯的錢不露痕跡轉出境外，而且從來沒有逆向回流過。

萬洪建文章又稱，2007年雙匯的國企改制進入尾聲，參與國企改制的鼎暉公司不知何故，私下無償授予萬隆5%的雙匯股份，由於雙方無法或不願公開此項交易，於是這5%的股份就直接轉賣給了香港一家公司，而萬隆私下獲得了2億美元的對價款項，之後萬隆興奮地將這筆巨款存放在香港星展銀行。

萬洪建稱，15年過去，該筆巨額收入至今沒有申報，至今沒有納稅。他表示，楊摯君的股票得以全流通的事實「曾令大家大跌眼鏡」，這個結果相當於老闆向自己的秘書低頭，與萬隆強悍人設形象大相徑庭，推測楊摯君掌握萬隆私下收受上述2億美元的證據，才迫使萬隆不得不向楊摯君屈服。

關聯交易涉違規

此外，文章又指，今年2月26日，萬隆攜最新成為萬洲行政總裁郭麗軍一起簽發「關於調整美國六分體價格建議」，不理會國內雙匯管理人員的強烈反對，繼續大量進口美國六分體，2月底進口六分體的市場平均價格只有21500元，但二人卻強行將美國產品進口結算價格從每噸21000元大幅提高到25800元，進口量接近10萬噸，稱目前這批從美國史密斯出口到中國的六分體，給中國雙匯造成的損失多達8億人民幣以上，質疑關聯交易明顯違規，且事涉大股東利益輸送。

相關文章：【業績｜豬肉股】萬隆辭任萬洲國際CEO、二子任副主席　長子萬洪建回應不再回萬洲

【萬洲糾紛】萬洲DQ太子爺　萬洪建傳自爆遭父斥責後頭撞玻璃櫃

編輯：吳敏芳

港股 萬洲國際（00288） 罷免

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