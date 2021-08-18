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塔利班釋出善意 想尋求和平及尊重女性權益

環球社會熱點 10:50 2021/08/18

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阿富汗相隔20年後再次由塔利班掌控，外界對此充滿擔憂。塔利班於周二（17日）首次召開記者會，公開表明希望與各界和平共處，亦會尊重女性權益。同時塔利班亦公布，其中一位組織領袖會重返阿富汗。

阿富汗再陷亂局 兩運動員殘奧夢碎 【下一頁】

塔利班召開的首次正式記者會上，主要發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）向獲邀出席的記者表示，塔利班不尋求產生內部或外部敵人，亦不會報復任何曾經幫助對抗塔利班的民眾，所以不會有人上門質問或是秋後算帳。穆賈希德特別表明不希望阿富汗年輕人離開，形容他們是「國家的資產」。

至於外界最為關心的女性權益，穆賈希德則言帶含糊地表示，會按照組織對伊斯蘭教法的詮釋，尊重女性的權利及容許她們工作。另外，穆賈希德亦指媒體機構會容許維持獨立及享有自由，亦可批評政府的工作，但要求傳媒的行為不可違反塔利班價值，要為團結阿富汗服務。

阿富汗民眾爬牆入喀布爾機場 疑遭塔利班槍擊（多圖） 【下一頁】

同時，穆賈希德宣布組織創辦人之一的巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）已經重返阿富汗。巴拉達爾於2010年在巴基斯坦落網，其後2018年時因美國特朗普（Donald Trump）政府意欲與塔利班談判，才促使他獲釋。

責任編輯：吳漢培

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