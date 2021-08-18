【阿里巴巴9988】阿里巴巴投資失利？　重倉股嗶哩嗶哩本季以來急瀉44%　

▲ 嗶哩嗶哩美股（美：BILI）仍然是阿里巴巴最大持倉股，佔比達57%。

阿里巴巴 （9988） 向美國證券交易委員會提交的第二季13F持倉報告顯示 ，嗶哩嗶哩美股（美：BILI）仍然是阿里巴巴最大持倉股，佔比達57%。不過，受累內地監管風暴，嗶哩嗶哩股價亦與其他科技股一樣暴跌，阿里除了自身股價下跌外，投資再失利，可謂雙重打擊。另外，季內阿里巴巴將手上的Groupon（美：GRPN）持股清倉。

資料顯示，阿里巴巴持有嗶哩嗶哩美股1,000萬股，持倉過去4個季度沒有變化，股值則逐季遞增，第二季有關股份價值增至12.2億美元，佔其整體投資組合57%。不過，受累內地加強監管，嗶哩嗶哩本季以來，美股股價累跌44%，周二收報67.78美元。阿里本季以來則跌23%。

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阿里巴巴同時保留在微博（美：WB）及小鵬（美：XPEV）等美股持股數目不變，阿里巴巴持微博ADR維持900萬份不變，市值4.7億美元；持小鵬汽車ADR維持665萬份不變， 市值約3億美元。另外，阿里巴巴還新投資電商類公司1stdibs.com Inc（美：DIBS），持股近146.47萬股，持股值5098.6萬美元。

此外，阿里巴巴自今年首季起已經減持Groupon，在去年12月底時持股曾達164.86萬股，持股值達6263.8萬美元，在今年首季持倉已減少59.57萬股，只餘105.28萬股，價值只有5321.6萬美元。到第二季則完全沽售Groupon持股。

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編輯：吳敏芳