【業績】BC科技上半年虧損擴大至1.58億、不派息　OSL數字資產平台收入大升7成

▲ 旗下OSL數字資產平台收入按年大增7成，至1.14億元。

BC科技 （00863） 公佈中期業績，期內淨虧損按年擴大58.5%，至1.58億元。旗下OSL數字資產平台收入按年大增7成，至1.14億元，帶動集團上半年收入按年增54%，至1.53億元。與去年一樣，不派中期息。

BC科技周三（18日）開報14.8元，微升0.5%，其後跌幅擴大，截至9時55分，現報14.56元，跌1%。

集團旗下OSL數字資產平台為首個獲證監會發牌規管的虛擬資產交易平台，上半年表現亮眼，為集團貢獻75%的收入。數字資產平台總交易量按年增7成，至1170億元。OSL數字資產平台活躍客戶數量大升1261%，數量逾7.7萬名，認證客戶數量則按年增1128%至逾11.8萬名。平台總資產按年增36%，至38億元。

BC科技旗下虛擬資產交易平台獲發牌，詳見﹕【下一頁】

以業務分類計，數字資產及區塊鏈平台業務按年升69.5%至1.14億元，佔總收入74.6%。其他業務亦錄得明顯升幅。大宗經紀業務收入按年增65%，交易所業務收入按年增5,003%，託管和其它業務收入按年增180%，SaaS 服務費收入則按年增32%。

上半年完成首次STO交易

另外，集團旗下子公司OSL Digital Securities於今年6月期間，完成首個證券型代幣（STO）交易，該代幣名為Blockchain Capital 代幣（BCAP）。集團指，OSL作為本港唯一持牌交易STO的經紀和交易平台，能夠交易BCAP代幣，意味長期穩定的代幣化證券和其他金融產品已進入香港的數字資產生態系統。

集團首席執行官 Hugh Madden表示，儘管上半年期間，整體數字資產價格有所回落，但越來越多的機構和個人客戶投資數字資產行業。他相信，OSL作為全球最合規、且面向機構的數字資產平台，目前已有獨特定位。

首席財務官張盛則預計，新數字資產監管框架將於明年生效，考慮到集團的持牌定位，相信有關監管對集團來說，是一個良機。展望下半年，集團將主力擴展OSL平台，以確保能夠充份把握2022年及以後的行業豐收期。

相關文章﹕

【配股潮】BC科技獲GIC入股 折讓11.7%配股淨籌5.3億 全日升5%（第二版）

【虛擬資產】渣打及BC科技擬合資建立虛擬資產交易平台 今年第四季啟動、服務歐洲機構投資者

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚