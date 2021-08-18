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【港股市況】恒指黑期升不足1點、道指期貨續跌61點　騰訊今放榜（不斷更新）

股市 09:15 2021/08/18

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港股市況不斷更新

美國零售銷售數據遜預期，道指跌282點，港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料續低開近150點，恒指料開報25596點。。滙豐 （00005） ADR折合報43.46元，跌0.39元或0.9%；騰訊 （00700） 將於今早公布業績，騰訊ADR折合報429.74元，跌5.26元或1.2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【騰訊股價】騰訊今年高位累跌四成　股價何時見底？

即市走勢︰

【09：14】期指開報25680點，跌3點。

【08：37】恒指黑期升不足1點，報25688點；道指期貨續跌61點，報35282點。

【07：45】雲頂香港預期半年綜合虧損淨額縮減至不多於3.3億美元

【07：45】港股ADR收報25596點，跌148點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報43.46元，跌0.39元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報429.74元，跌5.26元或1.2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國7月零售銷售數據遜預期，美滙升破93關口，美股持續受壓，道指跌282點，報35343點，納指跌137點，報14656點；標指跌31點，報4448點。

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR失430關　阿里美股失170關　北水續走47億（不斷更新）

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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