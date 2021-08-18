【港股市況】恒指黑期升不足1點、道指期貨續跌61點　騰訊今放榜（不斷更新）

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中國市場長線投資機遇
美國零售銷售數據遜預期，道指跌282點，港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料續低開近150點，恒指料開報25596點。。滙豐 （00005） ADR折合報43.46元，跌0.39元或0.9%；騰訊 （00700） 將於今早公布業績，騰訊ADR折合報429.74元，跌5.26元或1.2%。
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財經日誌︰
焦點新聞︰
即市走勢︰
【09：14】期指開報25680點，跌3點。
【08：37】恒指黑期升不足1點，報25688點；道指期貨續跌61點，報35282點。
【07：45】雲頂香港預期半年綜合虧損淨額縮減至不多於3.3億美元
【07：45】港股ADR收報25596點，跌148點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報43.46元，跌0.39元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報429.74元，跌5.26元或1.2%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】美國7月零售銷售數據遜預期，美滙升破93關口，美股持續受壓，道指跌282點，報35343點，納指跌137點，報14656點；標指跌31點，報4448點。
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR失430關 阿里美股失170關 北水續走47億（不斷更新）
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責任編輯︰梁浩碩