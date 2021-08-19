【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港2.1%　阿里美股低港2.2%　北水轉吸4億元（不斷更新）

由於市場早前大量沽空騰訊（00700），在騰訊公布業績超預期後，騰訊ADR即時挾升，在外圍跌市下，騰訊ADR仍較港收市價高2.1%，而阿里巴巴美股仍弱。夜期收市升43點。

網約車急跌，交通運輸部表示將設定網約車平台抽成比例上限，進一步規範平台企業的經營行為，滴滴收市跌6.5%，收報7.92美元。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 43.25 -0.3% 百度美股 139.17 -0.2% 騰訊ADR 445.46 +2.1% 阿里巴巴美股 167.77 -2.2% 網易美股 130.46 +0.8% 京東美股 255.16 +0.7%

港股反彈，北水結束走資，轉為淨流入4.36億元，騰訊 （00700） 績前獲10.5億元淨流入，中移動 （00941） 吸4.3億元，中海油 （00883） 吸3.7億元。至於淨流出，美團 （03690） 及安踏 （02020） 分別有7.2億及5.3億元淨沽盤。

北水資金流向：

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港股反彈百點，恒生指數高開54點，早段曾倒跌，其後再發力升逾200點觸26000點水平，尾市升幅收窄，恒生指數收報25867點，升121點，成交1344億元。恒生科技指數升0.1%，報6226點。騰訊 （00700） 績前靠穩升近0.3%；滙豐 （00005） 逆市跌1%；萬洲 （00288） 跌逾11%。

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焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【騰訊股價】騰訊今年高位累跌四成 股價何時見底？

即市走勢︰

【03：00】夜期收市升43點，收報25800點。

【23：31】夜期升37點。

【22：13】夜期升37點。

【17：53】恒指夜期跌8點，報25749點，低水118點。

【16：40】吉利汽車目標2025年銷量增至365萬輛 極氪汽車成高端電動汽車全球第三

【16：38】騰訊上季經調整盈利按年升13%勝預期 手遊收入增幅放緩至13%

【16：15】台積電取代騰訊及阿里巴巴 成亞洲市值最大企業

【16：15】騰訊視頻起訴抖音播《掃黑風暴》涉侵權 要求賠償1億人幣

【16：10】恒生指數收報25867點，升121點，成交1344億元。恒生科技指數升0.1%，報6226點。騰訊 （00700） 績前靠穩升近0.3%；滙豐 （00005） 逆市跌1%；萬洲 （00288） 跌逾11%。

【16：00】恒生指數U盤前升84點，報25830點。

【15：52】萬洲 （00288） 尾市跌11%，低見5.96元，成交9.5億元。

【15：46】騰訊 （00700） 最新跌0.6%，報432.4元。

【15：31】滙豐 （00005） 尾市跌1%，低見43.4元；騰訊 （00700） 跌0.3%；阿里巴巴 （09988） 跌0.4%，大市升約75點。

【15：23】東方電氣 （01072） 尾市升逾16%，破頂高見9.45元；哈爾濱電氣 （01133） 升一成，破頂高見2.93元。

【15：16】港股尾市升幅收窄至約80點，報25826點；科指跌0.1%，報6213點。

【15：11】光伏玻璃股反彈 福萊特玻璃曾飈一成

【15：00】騰訊 （00700） 尾市轉跌0.2%，報434元。

【15：00】內地股市向好，上證升1.1%；深證升0.7%；創業板指升近0.8%。

【14：42】大市升幅收窄至約125點。

【14：42】騰訊 （00700） 升幅全消，最新報435元無升跌，今早曾高見443元。

【14：28】藥明生物 （02269） 跌逾1%，低見111.1元，藥明生物為昨日北水淨賣出最多股份。

【14：28】宏利香港上半年新造業務價值按年增31% 料通關後內地客續來港投保（第二版）

【14：23】恒大系部分倒升，其中今早破底的恒大 （03333） 轉升逾1%；恒大物業 （06666） 升逾4%；恒大汽車 （00708） 則續跌逾6%。

【14：22】大市升勢回順，恒指最新升約160點，報25907點；科指升0.3%，報6239點。

【14：21】佳兆業健康 （00876） 升幅擴大至逾三成，高見0.335元。

【14：15】互聯網醫療公司醫聯傳計劃赴港上市籌至少23億 騰訊、紅杉資本等有份投資

【13：40】券商股集體造好廣發證券升一成 本月以來兩市成交皆破萬億

【13：30】恒安 （01044） 績後向下，股價最新跌逾2%，破底低見43.35元。

【13：24】國壽 （02628） 、平保 （02318） 、財險 （02328） 午後分別升近3%；太保 （02601） 升逾4%。

【13：23】大市最新升約260點，重上26000點，報26007點。

【13：22】雅居樂 （03383） 績後升逾4%，高見9.3元。

【13：19】廣發証券 （01776） 升逾11%，破頂高見14.56元；中信証券 （06030） 升逾4%，高見19.6元；東方證券 （03958） 升逾7%，破頂高見8.5元；中金 （03908） 升逾6%，高見19.6元。

【13：13】騰訊 （00700） 午後升1%；美團 （03690） 升近半成；小米 （01810） 升2%；阿里巴巴 （09988） 升0.4%。

【13：10】港交所 （00388） 午後升近3%，高見488.8元，成交8.9億元。

【13：09】李寧 （02331） 午後升幅擴大至逾7%，高見97.7元。

【13：09】時代中國：平均融資成本降至6.5% 料2022年底「三道紅綫」全部達標

【13：03】潤啤 （00291） 績後升逾6%，高見64.9元。

【13：01】吉利 （00175） 績後升逾1%，高見26.8元。

【13：01】港股午後初段升約225點，報25971點；科指升0.7%，報6264點。

【12：47】潤啤半年多賺1倍至42.9億元人幣 派息0.264元人幣

【12：23】恒安國際上半年少賺18%至18.6億元人幣 中期息減17%派1元人幣

【12：14】雅居樂中期純利增長3%中期息維持50仙 預售金額完成目標五成

【12：14】吉利汽車半年多賺4%、不派中期息 完成153萬輛銷售目標機會減低

【12：00】恒生指數半日升192點，報25938點，成交704億元。恒生科技指數升0.5%，報6249點。騰訊 （00700） 績前靠穩升0.3%；美團 （03690） 升逾4%；港交所 （00388） 升逾2%；萬洲 （00288） 跌近一成。

【11：47】招行 （03968） 股價升逾6%，高見68.1元，其他內銀亦向好，農行 （01288） 升逾1%；建行 （00939） 升0.9%；工行 （01398） 升近0.5%。

【11：45】恒指中午收市前升約165點，報25911點；科指升0.4%，報6245點。

【11：36】內地股市半日回穩，上證升0.6%；深證升0.4%；創業板指升0.5%。

【11：35】佳兆業健康 （00876） 升逾26%，高見0.33元。佳兆業健康預期中期純利介乎5500萬至6500萬元，去年同期虧損約600萬元。

【11：23】美團 （03690） 曾升半成高見225.6元，最新升4%；小米 （01810） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.5%；阿里巴巴 （09988） 破底後回穩升0.4%。

【11：23】大市升幅擴大至200點，報25949點；科指升0.6%，報6256點。

【11：19】快手科技 （01024） 逆市續跌0.7%，低見70.35元再創上市後新低。

【11：16】潼關黃金 （00340） 突抽升逾八成，破頂高見1.2元，成交733萬元。

【11：12】微盟 （02013） 跌幅擴大至半成，低見9.8元。

【11：08】銀行股逆市偏軟，滙豐 （00005） 跌近0.5%；渣打 （02888） 跌1%。

【11：04】中建築 （03311） 績後續造好，升近5%，高見5.88元。中建築昨日中午公布業績，中期錄純利35億元，按年增20.8%。

【11：00】現代牙科 （03600） 股價續升逾3%，破頂高見10.16元。

【10：56】萬洲「太子爺」揭父私獲2億美元無報稅 指關聯交易明顯違規

【10：53】阿里巴巴 （09988） 最新轉升0.1%。

【10：51】李寧 （02331） 股價升半成，高見95.7元，其他體育用品股方面，安踏 （02020） 升0.9%；特步 （01368） 升0.2%。

【10：45】美團 （03690） 升幅擴大至4%，高見222.6元，成交20.7億元。騰訊 （00700） 升幅收窄至0.5%；小米 （01810） 升1%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.2%，破底低見169.4元。

【10：37】創科 （00669） 跌幅擴至半成，低見163.6元。

【10：36】微盟 （02013） 股價回吐逾3%，低見9.9元。

【10：34】愛得威 （06189） 料中期扭虧，純利約400萬元人民幣，股價今早升三成，高見1.08元，暫為升幅最大股份。

【10：17】小鵬汽車 （09868） 升4%。中信證券首予「買入」評級，目標價215元。

【10：13】騰訊 （00700） 最新升1.7%，高見443元。

【10：11】百度 （09888） 升逾2%，高見142元。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在百度2021「AI這時代」上官宣百度Apollo汽車機器人。

【百度9888】李彥宏現身發布百度無人車服務平台「蘿蔔快跑」、汽車機器人

【10：10】BC科技上半年虧損擴大至1.58億、不派息 OSL數字資產平台收入大升7成

【10：08】大市再度轉升逾百點，恒指升約130點，報25875點；科指升0.9%，報6276點。

【10：07】萬洲 （00288） 股價跌一成，低見6元。

【09：58】耐世特 （01316） 跌一成，低見9.08元。耐世特半年純利8314.3萬美元，按年升62.9倍。

【09：54】信義光能 （00968） 股價造好升逾7%，高見16.32元，成交近3.7億元。

【09：51】東方電氣 （01072） 升逾8%，破頂高見8.79元；哈爾濱電氣 （01133） 升一成，破頂高見2.93元。

【09：48】361度 （01361） 股價早段跌9%，低見3.23元。361度昨日中午公布業績，上半年多賺32.9%至4億元人民幣，不派中期息。

【業績︱體育用品】361度上半年多賺33% 股價半日逆市升1.5%

【09：47】大市最新轉跌約10點。

【09：45】績後連日破頂的創科 （00669） ，股價今早回吐逾3%，低見166.1元。

【09：43】萬國數據 （09698） 績後跌逾4%，低見51.05元。萬國數據第二季度淨收入達18.64億元人民幣，按年增長38.9%；淨虧損達2.99億元人民幣，按年擴大接近2倍。

【業績｜中概股】萬國數據次季收入按年增39%至18.6億人幣 淨虧損按年擴大近2倍

【09：42】大市反彈乏力，升幅收窄至約20點。

【09：34】嗶哩嗶哩 （09626） 升逾4%，高見540.5元。阿里巴巴提交的第二季13F持倉報告顯示 ，嗶哩嗶哩美股（美：BILI）是阿里巴巴最大持倉股，佔比達57%。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴重倉嗶哩嗶哩 第二季清倉Groupon

【09：33】騰訊 （00700） 早段轉升0.5%；阿里巴巴 （09988） 續軟跌0.2%；美團 （03690） 升近3%；小米 （01810） 升0.6%。

【09：31】大市早段升幅擴大至近150點，報25895點；科指升0.8%，報6271點。

【09：27】恒大系向下，恒大 （03333） 低開0.8%；恒大物業 （06666） 、恒大汽車 （00708） 分別跌2.7%。另外，恒騰 （00136） 跌2.4%。恒大副主席兼總裁夏海鈞減持恒大物業及恒大汽車 股份，合共套現1.16億元。

【恒大3333】恒大夏海鈞套現逾1億 減持恒大物業及恒大汽車

【恒大3333】恒騰網絡發盈警 上半年盈轉虧、蝕至少23億元人民幣

【09：24】小鵬汽車 （09868） 高開一成，開報156.8元。

【09：20】恒生指數開報25800點，升54點。恒生科技指數升0.4%，報6242點。騰訊 （00700） 績前續跌1%；美團 （03690） 反彈逾2%；友邦 （01299） 再升1%。

【09：14】期指開報25680點，跌3點。

【08：37】恒指黑期升不足1點，報25688點；道指期貨續跌61點，報35282點。

【07：45】雲頂香港預期半年綜合虧損淨額縮減至不多於3.3億美元

【07：45】港股ADR收報25596點，跌148點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報43.46元，跌0.39元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報429.74元，跌5.26元或1.2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國7月零售銷售數據遜預期，美滙升破93關口，美股持續受壓，道指跌282點，報35343點，納指跌137點，報14656點；標指跌31點，報4448點。

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR失430關 阿里美股失170關 北水續走47億（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩