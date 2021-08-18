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【騰訊股價】騰訊今年高位累跌四成　股價何時見底？

股市 08:20 2021/08/18

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【騰訊股價】騰訊今年高位累跌四成　股價何時見底？

騰訊 （00700） 將於今日公布業績。受累中國加強科企監管，騰訊股價自今年高位已累跌逾四成。市監局諮詢禁止科企利用數據、算法影響用戶選擇，騰訊昨日跌逾4%，收報435元，續向下挑戰上月底的低位422元。騰訊股價何時見底？

市監局諮詢禁止科企利用數據、算法影響用戶選擇，詳情請看【下一頁】

騰訊股價自2月見頂高見775.5元後，走勢沿下降通道向下。目前，最新趨勢通道下限為398.8元，相當於約400元水平，至於通道上限為537元，意味一日未升穿上限水平，騰訊續受制於下降通道，走勢仍呈反覆向下格局。

至於按黃金比例計算，騰訊於2020年3月跌至325.2元見底反彈，自騰訊於7月26日跌穿500元大關後，近日於高位回落61.8%（約497元）至高位回落76.4%（約431元）水平上落，後市一旦顯著跌穿431元價位，騰訊隨時有機會「打回原形」，即可回落至反彈前水平325元。

目前，彭博匯總的數據顯示，68位分析師中，63人建議買入。根據彭博對17位分析師的調查，預計騰訊第二季度淨利潤下降7.1%，為其2019年第三季度以來的首次盈利下滑。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 騰訊控股（00700） 新經濟股 見底 見頂 下降通道

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