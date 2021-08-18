耶倫反駁雙軌制經濟立法行動　會導致過度投資

▲ 美國財長耶倫反駁雙軌制經濟立法行動，將造成過度投資的說法。（法新社資料圖片）

美國財長耶倫將拜登政府同時推進基礎設施和社會項目重大支出法案的雙軌制立法行動，稱為是近代史上最重要的經濟項目，反駁了有關這些法案將造成過度投資的說法。

在一篇觀點文章中，耶倫表示，參議院本月投票贊成5500億美元的基礎設施法案，以及3.5萬億美元的預算決議，將有助於扭轉數十年來對基礎設施、教育和育兒等投資優先領域的投資不足。眾議院將在今年秋天討論上述法案。

雖然共和黨人與民主黨一起推進基礎設施法案，但共和黨反對社會支出一攬子計劃，理由是擔心創紀錄的美國債務水平和通脹率飈升，他們表示對美國民眾的財政轉移支付已經刺激了通脹走高。

耶倫反駁說，拜登的經濟議程「將促進我們的經濟增長和生產力，同時降低對美國家庭而言一些最大的成本驅動因素。」

耶倫說，1970年代以來公共投資的下降，加劇了勞動力減少和不平等。她還表示，當前較低的借貸成本，加上政府計劃通過對企業和高收入者加稅，來支付投資項目，都表明這些計劃「財政上負責任」。

「關鍵問題不是『如果我們進行這些重大投資會怎麽樣？』，而是如果我們不這樣做會怎麽樣？」她寫道。

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編輯：李勝君

