【開市9點半】市監局禁科企以算法影響用戶選擇　許家印卸任恒大地產董事長

（1）內地監管再有動作，市監總局發表《禁止網絡不正當競爭行為規定（公開徵求意見稿 ）》，規管科企不得利用算法影響用戶選擇。部分外資繼續看淡中資股。

【監管跌市】市監局諮詢禁止科企利用數據、算法影響用戶選擇

即睇開市9點半重點：

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（2）據報早前遭網信辦調查的滴滴（美﹕DIDI）已完成其網絡安全審查，但目標將轉向其他在美國上市的內地科企。

【滴滴出行】據報內地監管部門已完成對滴滴的審查 業務需整改、公司下降年度業績目標

（3）恒大 （03333） 系消息不斷，據工商登記資料，恒大地產集團董事長從許家印變成趙長龍。

【恒大3333】恒大地產董事長換人 趙長龍接替許家印 恒大跌逾4%（第二版）

【恒大3333】恒大夏海鈞套現逾1億 減持恒大物業及恒大汽車

【恒大3333】恒騰網絡發盈警 上半年盈轉虧、蝕至少23億元人民幣

【恒大投資】盛京銀行料上半年淨利潤降最多70% 恒大減持盛京內資股、瀋陽國資6元接貨

（4）香港樓價破頂，滙證指地產股藉經濟反彈，可以看高一線。

【本港樓市】滙證：3利好推升全年樓價揚9% 嚴選4隻優質地產股

【本港樓市】摩通：樓價今年料升逾一成 四大原因料政府不會出招遏樓價

（5）股份業績佳獲資金追捧，友邦 （01299） 逆市升3%，中期新業務價值增長達22%，超預期。

【友邦業績】友邦績佳逆市升3% 券商稱新業務價值增長優於預期

【友邦業績】友邦中期新業務價值按年增長22% 中期息增8.6%至38仙、績後升逾3%（第二版）

（6）舜宇光學 （02382） 管理層調低手機鏡頭全年出貨量增長預測，但大行普遍滿意其中期業績表現。

【大行報告】券商普遍滿意舜宇半年表現 舜宇降全年手機鏡頭出貨增長目標至介乎5%至10%

（7）貝萊德（BlackRock）建議投資者加大配置中國市場。

【大行看法】貝萊德：中國不應再被視為新興市場 建議加大中國資產配置3倍

（8）美國7月零售銷售遜預期，這會否成為聯儲局延遲收水的理由？

【美國經濟數據】美國7月零售銷售按月跌1.1% 核心零售銷售跌0.4% 均遜預期

（9）超大型新股商湯科技的IPO計劃有進展。

【新股IPO】商湯科技擬未來數周在港遞交上市申請 傳集資最多約156億元

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊