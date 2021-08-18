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【ET開市直擊】港股續尋底 散戶有貨走定守？（附Time code）

股市 08:55 2021/08/18

分享：

港股上日跌市，恒生指數失守二萬六千點關。重磅科網股於外圍市場繼續下跌，北水走資。港股後市未許樂觀。持貨投資者應如果調整策略？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）於《ET開市直擊》節目內為你分析。（立即點擊收看／收聽↓）

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　績優股續留意
00：53 - 外圍股市速報　亞股早段下跌
02：32 - 美國零售銷售數據遜預期累美股跌怎解讀？
06：09 - 港股上日市況速報＋北水盤路
11：23 - 恒大系再有消息董事長換人　系內股份可翻生？
16：27 -騰訊 （00700） 業績＋監管消息如何影響騰訊股價
23：28 - 股票分析：快手 （01024） 股價會續沉？
25：25 - 港股開市前市況速報
25：58 - ET個股推介：港鐵 （00066）
27：10 - 股票分析：友邦 （01299） 目標價睇幾多？
28：48 - 股票分析：港交所 （00388） 目標價睇幾多？
30：42 - 股票分析：小米 （00388） 股價前景如何？
34：04 - 港股開市後市況速報
35：03 - 股票分析：FL二南方恒指 （07200） 股價前景如何？ 
38：13 - 股票分析：吉利 （00175） 股價前景如何？
40：27 - 股票分析：陽光能源 （00757） 股價前41：52 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景如何？
43：18 - 股票分析：創科實業 （00669） 可趁回調吸？
45：15 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景如何？
46：48 - 股票分析：中國銀行 （03988） 股價前景如何？
48：07 - 股票分析：華虹半導體 （01347） 股價前景如何？
49：54 - 股票分析：上海電氣 （02727） 股價前景如何？
50：35 - 市況不穩　月供股票值得考慮
52：20 - 國家主席習近平「共同富裕」論怎解讀
55：11  - 港股早段市況速報＋焦點股速覽
57：15 - 財經日誌提提你 

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

欄名 : ET開市直擊

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