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【ET開市直擊】港股續尋底 散戶有貨走定守？（歡迎留言問股）

股市 07:15 2021/08/18

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港股上日跌市，恒生指數失守二萬六千點關。重磅科網股於外圍市場繼續下跌，北水走資。港股後市未許樂觀。持貨投資者應如果調整策略？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）於《ET開市直擊》節目內為你分析。（立即點擊收看／收聽↓）

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

登入財經台：https：//video.hket.com/srvv023/財經台

【ET開市直擊】港股續尋底 散戶有貨走定守？（歡迎留言問股）

***

重溫上日《ET開市直擊》

Time code：

00：00 - 港股焦點速覽　聚焦新政策
01：18 - 外圍市況速覽　收水步伐、阿富沖局勢
02：42 - 美股市況分析　消息稱2022年中縮減買債
09：30 - 港股上日市況速報＋北水盤路
10：30 - 港股一浪低於一浪　恒指走勢如何
14：02 - 微盟集團  （02013）  業績解讀
19：59 - 舜宇光學  （02382）  業績解讀
25：02 - 港股開市前市況速報
25：45 - ET個股推介：中建材  （03323）  
26：52 - 汽車股分析　國家再有政策扶持
31：35 - 股票分析：吉利  （00175）  股價前景如何？
33：10 - 股票分析：友邦  （01299）  股價前景如何？
36：26 - 組合必備股跟進：耐世特  （01316）   
39：55 - 股票分析：美團  （03690）  股價前景如何？
42：15 - 股票分析：中移動  （00941）  股價前景如何？
45：20 - 股票分析：信義光能  （00968）  股價前景如何？
46：52 - 蘋果股價再創新高　舜宇  （02382）  、瑞聲  （02018）  可跟進？
48：43 - 股票分析：中國人壽  （02628）  股價前景如何？
50：50 - 阿富汗局勢利好油價？中海油  （00883）  點睇？
56：25 - 航運股前景如何？海豐國際  （01308）  vs太平洋航運  （02343）  vs東方海外  （00316）  
01：00：40 - 軍工股點睇：中航科工  （02357）  
01：02：08 - 港股開市後市況速報
01：04：07 - 財經日誌提提你

欄名 : ET開市直擊

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