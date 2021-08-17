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【恒大投資】盛京銀行料上半年淨利潤降最多70%　恒大減持盛京內資股、瀋陽國資6元接貨

股市 23:17 2021/08/17

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恒大 （03333） 投資百億的盛京銀行 （02066） 發盈警，料上半年淨利潤較上年同期下降約60%至70%，指由於讓利實體經濟，導政淨利息收入下降，及受到疫情影響。此外，公司指瀋陽市國有企業以每股6元人民幣，分別受讓恒大南昌所持有的盛京銀行合計逾1.6億股內資股股份。

該行稱，淨利潤下降，主要由於在釋放金融改革紅利，降低社會融資成本的背景下，繼續讓利實體經濟，導致淨利差收窄，利息淨收入下降；以及在新冠疫情的持續影響下，企業經營的不確定性增加，該行增加計提資產減值準備所致。該行將在地方政府支持下，持續優化業務結構，穩步提高經營業績。

同日，盛京銀行公布，近日收到瀋陽市國資委附屬公司東藥集團和瀋陽盛京金控，與恒大集團（南昌）的股份轉讓相關文件。東藥集團和盛京金控以每股6元人民幣，分別受讓恒大南昌所持有的本行1.378億股內資股及2883萬股內資股股份，約佔本行已發行總股份的1.57%及0.33%。

董事會經審議，同意並支持瀋陽市屬重點國有企業，在行業監管部門指導下，分次逐步增持本行股份。本行將在瀋陽市人民政府主導下，優化調整股權結構，成為政府的銀行、市民的銀行，回歸本源、服務實體經濟，在建設「數字遼寧、智造强省」中發揮金融主力軍作用。

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【恒大3333】恒大地產董事長換人 　趙長龍接替許家印 　恒大跌逾4%（第二版）

 

編輯：區嘉俊

經濟 國資委 恒大 盛京銀行（02066）

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