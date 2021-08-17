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【業績｜教育股】職業教育免疫政策風險　民生教育上半年多賺62%

股市 22:49 2021/08/17

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課外輔導行業受打擊，但職業教育市場增長強勁。主要經營職業教育的民生教育 （01569） 公布，上半年股東應佔溢利3.8億元（人民幣．下同），按年增長62%；每股基本盈利0.091人幣，不派中期息。

期內，收益為12.4億元，按年增長128.1%。毛利7.3億元，增長136.9%。經調整淨溢利4.4億元，增長75.4%。

集團指，致力於打造中職、高職、應用型本科、專業學位研究生培養的職業教育辦學服務體系，截至6月底，學校網絡覆蓋重慶、山東、雲南、內蒙古、香港、新加坡、澳大利亞等地，在內地舉辦或託管10所學校；在校學生總人數97,002人，其中本科生佔比約57.9%。

所屬學校共開設11大學科領域的114個本科專業、117個高職（大專）專科專業、18個中職專業以及4個專業碩士學位研究生培育建設專業。

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編輯：區嘉俊

港股 業績公布 民生教育（01569）

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