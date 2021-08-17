【科技股女股神】Cathie Wood回應ARKK遭沽空　指Michael Burry不理解創新領域爆發性增長

▲ Cathie Wood回應ARKK被沽空 指Michael Burry不理解創新領域爆發性增長

知名投資者Michael Burry公開與科技股女股神Cathie Wood對撼，明言要做空Cathie Wood旗下基金ARK Innovation ETF（美：ARKK）以及電動車龍頭Tesla（美：TSLA）。Cathie Wood在社交平台上回應指，Michael Burry基於基本面作出很好的判斷，但認為他不了解創新領域的爆炸性增長以及投資機會。

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Cathie Wood表示，20年前科網股泡沫爆破，當時埋下了許多創新技術的種子，經過20年的孕育，相信這些創新技術會在未來10年改變世界，而ARK Innovation ETF致力於發掘這些種子。

她又指，大多數的空頭似乎認為通脹將繼續加速，因此縮短投資期限，並對公司的估值造成破壞。雖然現實基於供應鏈的短期通脹爆發，但當整體通脹出現突破，或市場對經濟衰退的擔憂加劇時，或會利好顛覆性創新策略，而自3月以來，整體股票及債券已經升值。若其猜測是正確的，預計GDP和收入的增長將會減少，直至新興技術推動宏觀經濟指標向上，在此情況下，基於創新的戰略應會有與別不同的結果。

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記者：梁安琪