▲ 【MPF】永久離港提取強積金金額創新高 積金局再解畫：申請連續3年下跌

政商界憂慮香港移民潮有擴大趨勢，尤其是上周出爐的政府數據分別顯示，單程證以外「香港居民淨移出」達8.9萬人，而以「永久離開香港」為由提取強積金權益的金額創有紀錄新高。積金局再主動提供有關「永久離開香港」提早提取強積金的申請宗數，顯示有關申請其實連續3個財年下跌，上年度降至3.03萬宗。

繼上周年報發布後引起坊間對移民潮的關注，積金局至今先後2次主動開腔回應。積金局晚上再發稿，引述受託人提供的資料，以「永久離港」申請提早提取強積金的申請數目其實近3個年度持續減少，上年度的宗數按年再少2.7%至3.03萬宗。

值得留意的是，由於計劃成員可能持有多於1個強積金供款帳戶，因此申請宗數並不可以直接當成總申請人數。

【移民潮？】去年永久離港提取強積金65.7億元破紀錄 統計處：近一年港人淨移出8.9萬、不等同移民｜詳見【下一頁】

申請宗數既然有所減少，但提取金額創歷來新高、按年升27.3%。積金局就解釋，年內強積金總資產值受投資表現及持續增加的供款而按年增35%，因此以永久離港提早提取強積金的金額亦同時上升。

若以永久離港提早提取強積金的總金額65.67億元計，佔強積金總資產值僅0.56%。

積金局重申：永久離港申請不等如移民個案

積金局重申，以永久離港為由提早提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地，及移居內地生活。

積金局上周發表年報顯示，由2020年4月至今年3月止年度，以「永久離開香港」為由提取強積金權益的金額高達65.67億元，按年上升27.3%，創有紀錄以來新高，引來外界憂慮香港移民潮規模龐大。

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