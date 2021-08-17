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【美股焦點】美國7月零售銷售數據遜預期 拖累大市 中概科技股下挫

股樓投資 22:11 2021/08/17

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美股三大指數周二（17日）開市齊跌，道瓊斯工業平均指數跌275.7點及0.77%，報35,349.7點，標準普爾500指數跌29.02點及0.65%，報4,450.69點，納斯達克指數跌121.41點及0.82%，報14,672.35點。

美國周二公佈7月零售銷售數據，遜市場預期，拖累大市發展，道指成份股高盛（GS）跌1.16%、美國運通（AXP）跌1.07%、摩通（JPM）跌0.9%

中國國家市場監管總局近日就《禁止網絡不正當競爭行為規定》徵求意見，中概科技股下挫，嗶哩嗶哩跌4.62%、京東跌4.27%、網易跌3.62%、阿里巴巴跌3.48%。

同場加映：【iM會客室】政策市短期難捉摸 放眼長線或能釣大魚

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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