【著數優惠】香港寬頻推日日有獎抽活動 非用戶每天中午12時可免費搶優惠 贏取一年免費光纖寬頻服務及現金券    

電訊行業競爭甚大，為吸納更多客戶群，不時推優惠吸新客，其中以光纖寬頻起家的香港寬頻（01310）剛推出針對非公司用戶的活動，有機會贏得光纖寬頻服務。

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香港寬頻指，由即日起至今年8月31日，非香港寬頻住宅服務客戶於每日中午12時至同日晚上11時59分，下載及以家庭或訪客賬戶登入香港寬頻My HKBN App，即可於「我的換領/優惠」領取KFC HK$10電子禮券（每日名額1,500個）及免費12個月1000M 極速王組合（光纖寬頻服務）（每日名額20個）。名額有限，送完即止。

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My HKBN App為用戶提供多項優惠，其中由即日起至今年8月24日，My HKBN 用戶可以低至每位HK$888 優惠價格（二人起）^，參加星夢郵輪2晚的郵輪旅遊，還免費升級至豪華露台客房。

此外， My HKBN用戶亦可以用優惠價225元（3堂），為小朋友報名參加史丹福游泳學校「童」「游」水世界體驗課程，以上課程原價為864元。

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記者：陳詠妍



