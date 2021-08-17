【調查報告】Samsung銷售總數量及總額 於上半年香港智能手機排名第一 摺疊屏幕手機勢成市場焦點

根據香港市場調查機構GfK的數據顯示，2021年1月至6月香港智能手機銷售總數量及總額排行中，Samsung排名第一位。在上半年Samsung推出多款5G智能手機，迎合不同消費者的需要，當中包括Galaxy S21 5G系列、Galaxy A52 5G，以及Galaxy A22 5G等，均獲大眾好評。

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此外， Counterpoint Research最近發出的研究報告中指出，Samsung在摺疊屏幕手機發展上不斷提升，致力帶來創新設計及先進科技，加上更具競爭力的價格，預計Samsung於今年在全球摺疊屏幕手機市場稱冠。報告又提到，2021年全球摺疊屏幕手機出貨量約900萬部，當中Samsung的市場佔有率最高，達到 88%，並預計今年全球的出貨量比2020年增長達三倍。此外，Counterpoint Research並預測2023年更將增長達10倍，估計屆時Samsung的市佔率達75%，保持第一位。

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三星電子香港董事總經理趙依音表示，於8月26日起將在香港預售最新摺疊屏幕手機Galaxy Z Fold3 5G和Z Flip3 5G，勢要將其成為市場焦點。正當大眾對手機的要求愈來愈高，尤其是當全世界踏入新常態，生活和工作模式都大大改變。她又指，消費者不會再滿足於傳統手機，而是需要更多元化的功能，讓他們可以靈活地工作和娛樂，因此我們相信大眾對摺疊屏幕手機的需求必定會持續增加。

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責任編輯：羅浩濂