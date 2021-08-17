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運動員開直播成潮流 東奧奪銅乒乓球女團蘇慧音周四用「港版Zoom」 夥家姐分享私密生活

理財智慧 20:17 2021/08/17

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本港運動員於剛結束的東京奧運勇奪佳績，不少運動員也在賽後開直播跟市民互動，十分親民，也令大家對他們有更多了解。而於東奧勇奪奧運銅牌、在乒乓球女子團體賽中拿下兩分的「奇兵」蘇慧音Minnie，也順應網民要求，將於8月19日（星期四｜晚上8時，與她的「最強後盾」家姐蘇慧軒（Queenie）齊齊開Live ，分享姊妹花乒乓球以外的私密生活。

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於香港土生土長的蘇家姊妹是次齊齊開Live，棄用Facebook、Instagram，選擇透過香港新創公司EventX提供的虛擬活動平台做直播（港版Zoom），實行撐起香港新創、本土品牌。

Queenie在Instagram上表示，為保護妹妹免受網絡欺凌，希望參與觀看直播的網民到EventX的平台上以email登記，避免haters以假Account在直播時留言攻擊。

EventX由兩位香港人黃卓琛及陸啟哲於2012年創辨，為港產虛擬活動SaaS初創公司，在疫情下為主辦機構提供一站式服務舉辦線上活動，從線上虛擬攤位、即時活動報告、線上networking、視像會議以至直播平台等等解決方案，將現場活動移師至網路上舉辦之餘，並打出個人化虛擬展覽。兩位創辦人期望透過虛擬活動SaaS，協助受疫情打擊的展覽、活動、演唱會主辦機構將實體活動移師網上舉行，企業及各大機構亦可透過其平台舉辦網上活動、講座。參與者除了可重溫活動內容外，EventX的平台更可讓主辦方分析參與者的行為數據，包括瀏覽時間、點擊紀錄及軌迹等，以改善及提升客戶體驗。

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除了蘇家姊妹Live外，身處北京的Beyond成員葉世榮亦將會透過EventX平台舉辦線上巡迴Virtual Concert、粉絲見面會、搖滾Master Class及網上紀念品商店。

EventX去年至今已為全球逾百個大型的活動及品牌提供服務，包括香港科技大學、香港科技園、羅兵咸永道會計師事務所（PwC）、Pico、GL Events、Informa、Reed Exhibition、Yahoo及香港政府部門等等。EventX平台能於一分鐘內處理由零提升至一萬的線上客流量，即使參與者身處內地，亦毋須翻牆，打破內地與世界各地的網絡隔閡，確保身處世界各地的參與者都能順暢地參與活動，獲得優質的線上體驗。

EventX上月完成B輪融資，涉及金額達1000萬美元（約7800萬港元），由宏達國際電子（HTC）及內地私募股權基金高成資本（Gaocheng Capital）共同領投，並與HTC VIVE簽署戰略合作協議及投資合約；日後將加入虛擬實境（VR）元素，冀重塑虛擬活動體驗。

蘇家姊妹Live詳情

登記觀看直播連結:  https://spot.eventx.io/events/aeb4a566-52f1-4bdd-8c29-d10596ad8276?lng=zh-HK

直播時間: 8月19日 (星期四) 晚上8時

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記者：陳詠妍

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