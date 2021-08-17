【智能手機】上半年Samsung銷情稱冠　看好摺機需求長升長有

▲ 報告預測到了2023年，全球摺疊屏幕手機的出貨量將增長10倍，屆時Samsung的市佔率仍然第一位。

本地市場調查機構的數據顯示，今年上半年香港智能手機銷售總數量及總額排行中，Samsung排名第一位。

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據市場調查機構GfK的數據顯示，2021年1月至6月香港智能手機銷售總數量及總額排行中，Samsung位居榜首。另一機構Counterpoint Research最近亦有研究報告指出，估計今年全球摺疊屏幕手機出貨量約900萬部。

當中以Samsung的市佔率最高，達 88%。該報告又預計今年全球的出貨量比去年增長達3倍，並預測到了2023年，增長將高達10倍；料屆時Samsung的市佔率仍然第一，達75%。

Samsung在上半年推出多款5G智能手機，以迎合不同消費者的需要，包括旗艦手機Galaxy S21 5G系列、中階型號Galaxy A52 5G，以及親民版Galaxy A22 5G等。 品牌又將於本月26日起，在香港預售最新摺疊屏幕手機Galaxy Z Fold3 5G和Z Flip3 5G。

三星電子香港董事總經理趙依音指出，當全世界踏入新常態，生活和工作模式都大大改變。「消費者不會再滿足於傳統手機，而是需要更多元化的功能，讓他們可以靈活地工作和娛樂，因此我們相信大眾對摺疊屏幕手機的需求必定會持續增加。」

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責任編輯：葉泳珊