【抖音TikTok】女子拍抖音配國窖1573廣告配樂 被判賠7萬人民幣兼要道歉

湖南長沙一女子於去年底，在自己的抖音賬號上傳了貓舔自己腳的影片，片中配樂是國窖1573的廣告音樂。未料事後遭瀘州老窖起訴，更須向商家賠償兼道歉。

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據內媒報道，去年12月21日，24歲女子拍攝並上傳了該段影片，後遭瀘州老窖起訴侵權。法院認為該女子的影片，有損毀及侮辱瀘州老窖形象的意思，判其向瀘州老窖賠償7萬元人民幣，同時需要道歉。

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日前該女子就在自己的抖音賬號上，發布了一條向瀘州老窖道歉的聲明。在致歉聲明中，她表示完全服從法院判決，「並就因本人過錯損害瀘州老窖產品名譽向瀘州老窖致以誠摯歉意，同時本人將引以為戒，避免此類事件再次發生。」

不過不少網友覺得瀘州老窖小題大做，紛紛湧入瀘州老窖官方旗艦店的抖音賬號，評論「格局小了」。

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