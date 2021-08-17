▲ 【本港樓市】滙證：3利好推升全年樓價揚9% 盤點4隻精選地產股

即使疫情仍然反覆，但香港住宅樓價未見受疫情威脅，樓價今年以來已累升8.6%並在8月再破頂。滙證預期，樓價在下半年的升勢將會放緩，但在3大利好因素推動下，全年升幅仍然有望達到9%，而升勢可能延續至明年，全年再升最多1成。樓價升幅凌厲，滙證嚴選4隻地產股，藉經濟反彈可以看高一線。

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單計上半年，住宅樓價已累升7%，滙證指考慮到下半年樓價的上升動力可能減弱，估計全年升幅可以達到9%；展望2022年樓價會再升5%至10%。

滙證解釋，對本地樓市的正面看法，主要由3大利好因素支持，分別是：經濟反彈力度強勁、按揭利率持續低水、而且短期的住宅單位供應仍然短缺，均支持樓價進一步上揚。

滙證：新盤項目成為發展商股價催化劑

在樓價上升的有利情況下，滙證預期主要發展商會加快推出新盤，並從而促使利潤率擴張，而樓盤項目更加有望成為地產股的股價催化劑。

焦點新盤當中，新地 （00016） 近日加推、將於21日開售的天水圍新盤Wetland Seasons Bay第1期。而將於短期內開售的新盤，分別有信和 （00083） 的黃竹坑站揚海LA MARINA，以及恒地 （00012） 的The Henley第3期。

寫字樓需求料回升 辦公室租賃地產商更吸引

樓價雖然愈升愈有，但滙證直言按照目前的風險回報，專營寫字樓租賃的地產商比發展商更加吸引，相信租務需求將會回升。

滙證對香港地產股的揀股偏好，首選是寫字樓租賃的地產股，其後依次為住宅發展商及經營商場零售租賃的地產商。

個股方面，寫字樓租賃偏好太古地產 （01972） 及香港置地（HKL.SP）；發展商則推薦新地及信和集團。

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