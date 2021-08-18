【恒大3333】恒大總裁夏海鈞減持恒大物業及恒大汽車套現逾1億　恒大汽車跌逾8%、恒大物業跌4%

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴投資失利？ 重倉股嗶哩嗶哩本季以來急瀉44%
恒大系股份近期急挫，股價低迷，有高層近期依然沽貨套現。中國恒大 （03333） 副主席兼總裁夏海鈞減持恒大物業 （06666） 及恒大汽車 （00708） 股份，合共套現1.16億元。恒大物業周三跌4%，低見6.1元；恒大汽車跌逾8%，低見11.5元。
另外，中國恒大跌逾3%，破底低見5.03元。
據港交所權益披露顯示，夏海鈞於上周三（11日），每股平均價7.3026元出售1000萬股恒大物業，套現7302.6萬元，持股佔比由0.61%降至0.51%。
同日，夏海鈞以每股平均價14.1785元出售300萬股恒大汽車，套現4253.6萬元，持股比例由0.15%降至0.12%。
恒大物業年內高位達19.74元，恒大汽車高位更達72.45元，夏海鈞沽貨價位較高位低逾一半。
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編輯：袁諾曦