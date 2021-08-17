【創新科技】科技園公司與滙豐合作 推「SPRINTER 2」 助物流及建築業加速創科應用

香港科技園公司與滙豐延續策略性合作，攜手推出「SPRINTER 2」新一期計劃，旨在協助香港物流、建築及相關服務業的中小型企業，加速創新科技的應用。

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香港科技園公司首席財務總監麥仕傑表示，隨著香港經濟持續增長，新的發展機遇不斷湧現，尤其是粵港澳大灣區。本港城市發展相關行業擁有顯著優勢，利用創新科技發揮大灣區潛力，並推動智慧城市發展。我們一直與滙豐緊密合作，為本地企業提供促進業務蓬勃發展的先機。「SPRINTER 2」計劃將為他們提供所需的技術、網絡以及資源，以邁向成功。滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍亦表示，不論規模大小的香港企業都視可持續性和創新為主要的發展方向。「SPRINTER 2」希望能為更多公司，特別是中小企全面地提供所需的知識和技能助他們轉型，以可持續的模式經營業務。

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「SPRINTER 2」第二期計劃為期一年，涵蓋企業創新分享及技術培訓﹅與科技公司配對，以及共創度身訂造的解決方案三個階段。在計劃完成後，企業將可善用創新科技以提升競爭力，從而捕捉增長機遇。

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責任編輯：羅浩濂