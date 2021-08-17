【營銷智慧@iM網欄】網店貨源何處尋 網店尋找貨源的三種方法

考慮開設網店應盡量與日常生活以先，優先考慮自己有興趣或熟悉的商品，但即使對某產品興趣盎然，也不代表得知產品貨源從何而來。一般而言，尋找貨源有三種方法，包括國外廠商、本地批發商和國內廠家。

【營銷智慧@iM網欄】不要看輕小眾的力量 專門網店挑選「爆品」攻略

三種尋找貨源的方法中，以尋找國外代理的可塑性最高，亦較適合有較多資源的創業者。因為店家除了可直接與國外的大小品牌取得貨源外，更能成為對方的香港總代理商，當產品在香港有一定熱銷程度後，商家可從事分銷角色，又或者與其他店家合作，將利潤槓桿。

取得國外廠商的代理權並非需要很多資金，但要花的時間和心機就較多，但一來能夠增加收入，二來當有一定規模後，亦可引入資金，將生意造大。對外國廠商來說，與本地商家合作也有一定誘因，因為很多品牌本身專注當地市場，沒有想過進軍香港市場，即使想進入大中華地區，也未必有資源及人力支持他們，因此他們很樂意與本地商家合作。

第二種尋找貨源的方法就是尋找本地批發商。相對尋找國外廠商，本地批發商的資料很易找到，而且也較容易相談合作。不要以為這些批發商不會與初建網店接觸，因現在很多網店也有自己的獨有客戶群，對批發商而言十分吸引。

很到這裡，或許你會問:「網店還未建立，那裡會有獨有的客戶群?」其實這不是「先有雞還是先有蛋」的問題，很多人以為先有網店才可儲下一群客戶，但在網上世界卻可反其道而行，先確保有客戶群，然後才建立網店。關鍵在於店家在建立網店前，已率先開始營運粉絲群組，而最簡單的方法就是開設相關產品的興趣專頁，定期報導有關資訊。

假設我要準備開設售賣戶外用品的網店，不妨在架構網店前先開設戶外專頁，定期分享行山路線、戶外資訊，久而久之便可舉辦戶外活動。而當已累積一定追隨人數後，他們便成為你的獨有客戶群。但要留意，很多時不同批發商的產品性價比也有很大差別，因此店家初建網店前，更應貨比三家，親自拜會批發商老闆，了解他們的貨源，甚至先嘗試使用產品，了解產品質素是否適合你的受眾，尤其很多初涉網購創業者人生路不熟，更應加倍小心。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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