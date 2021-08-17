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長實7.16億奪元朗住宅地　每呎樓面地價9,112元　高估值上限逾一成

股樓投資 19:25 2021/08/17

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地政總署宣布，位於元朗流業街與涌業路交界的住宅用地，由長實集團（01113）以7.16億元高價奪得，每呎樓面地價約9,112元，較市場估值高逾14%。

長實執行董事吳佳慶表示，集團對是次投得元朗流業街與涌業路交界地皮感到欣悅。他指，該幅地皮為靠近元朗市中心的罕見低密度住宅地皮，集團計劃在該地皮發展洋房，為用家提供香港少有能兼享便捷與寧靜的居所。

萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文指，地皮中標價比預期高，而過去幾幅新界地皮成交價十分理想，反映各發展商對未來信心十足。他續指，以中標價計，估計發展商會於地皮發展低密度豪宅，落成後每呎呎價約30,000元起，預計發展商總投資（連土地成本）約10至13億元。

資料顯示，是次中標地皮位於元朗流業街與涌業路交界，鄰近山貝河及元朗工業邨。地皮於上周五（13日）截標，接獲16份標書，除中標的長實外，入標財團包括新地、嘉華國際、恒地、大鴻輝興業、信置、爪哇控股等地產商。項目地盤面積約16.37萬平方呎，最高可建樓面面積達78,575平方呎，市場早前估值介乎4.7億至6.3億元，每呎樓面地價則由6,000至8,000元不等。

延伸閱讀︰

【帶你睇盤】豪宅地段　全新水電配備　三房實用　叫價780萬【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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