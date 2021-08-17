【大行點睇】太古地產中期業績符合市場預期 派息增長令人驚喜 高盛認為現價估值吸引

高盛發表研究報告指，受香港辦公室租金下行壓力影響，太古地產（01972）股價疲弱。該行認為，自2019年中以來辦公室吸納量首次重回正數為初步回穩跡象，而公司旗下港島東中心組合辦公室租金亦回升。太古地產全日升近3%，報22.8元，成交9801萬元。

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該行指，公司展現出強勁管理能力，2019年中至今其港島東中心租金僅累跌13%，跑贏中環、灣仔、銅鑼灣及尖沙咀等地的逾三成跌幅，同時其租金趨勢亦跑贏同業，唯未反映於股價。高盛認為，太古地產估值吸引，預計辦公室租金復甦，中港商場零售改善，及預租活動有進展，將成為價值重估的催化劑。該行將其目標價由25元升至29.3元，評級由「中性」升至「買入」。

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另一大行里昂認為，太古地產上半年業績符預期，在具挑戰經營環境下中期息增長令人驚喜。在反映太古城停車場銷售後，里昂上調太古地產今年盈測14.4%。由於早前的股價回調，故該行將評級由「跑輸大市」上調至「跑贏大市」，唯將目標價由25.5元降至24.1元。

摩通指，因本港投資物業復甦較預期慢、香港項目延遲完工，以及對酒店業務預測下降，將太古地產2021至2022財年的核心利潤預測降8%和4%。因今年的中期股息提高3%，考慮到更高的股息增長軌跡，將其2021至2022財年每股股息預測均上調2%。該行將其目標價由25.9元降至25.2元，予「增持」評級。

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