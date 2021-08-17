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【調查報告】香港青年創業家在大灣區創業熱潮續升 廣深珠成香港以外最受歡迎大灣區城市

理財智慧 19:15 2021/08/17

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近年大灣區漸漸受到年青人關注，香港青年創業家總商會發表「粵港澳大灣區青年創新創業方向」問卷調查，報告顯示，香港青年創業家近年對在粵港澳大灣區創業熱潮持續升溫，雖然受到疫情的影響，但有近70%創業者認為對疫後業務重上軌道有信心。不過約50%受訪者希望政府能提供更多創業資金資助。

【電子消費券】消費券計劃特別安排 未完成登記者可於8月31日或之前 重新遞交書面表格 【下一頁

調查顯示，除香港之外的粵港澳大灣區城市，廣州、深圳及珠海成最受歡迎，分別佔18%、17%及6%。影響他們選擇的原因，當中包括有30%的受訪者認為當地產業配合業務發展以及有27%受訪者認為當地政府政策有利業務發展。被問到在大灣區創業的期望，有27%受訪者期望於大灣區創業能夠降低營運成本，也有21%看中當地較多資金或投資者，另外，中央政府支援則佔 18%。而受疫情影響，69%創業者表示有影響但對疫後業務重上軌道有 信心。46%受訪者希望政府能夠更多的創業資金資助、33%希望提供大灣區城市創業政策及資訊。

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香港青年創業家總商會主席謝海發表示，年青年人對在粵港澳大灣區創業熱潮持續升溫，而創業範疇涉及各行各業，當中主要聚焦於科技領域，亦有不少創業家選擇開咖啡店、補習社，或從事教育。而廣州、深圳及珠海成為香港以外最受歡迎的港青創業城市，估計因大家對這些城市熟悉度較高，且交通便利，與匹配的產業、定位及有關政策支持不無關係。但對預算不多的青年創業者，成本仍然是他們的首要考慮。

 

同場加映: 【青姐話】政策管不完 隨時搭沉船

 

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責任編輯：羅浩濂

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