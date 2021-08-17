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【消費優惠】嘉禾院線全線戲院逢星期三推大優惠 成人2D票價只要40元

理財智慧 19:15 2021/08/17

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雖然使用串流平台睇戲方便快捷，但不能否認的是，到戲院睇戲的感覺是無可取締的。嘉禾院線日前就公布推出全新優惠，逢星期三推到各大嘉禾戲院睇戲，成人2D戲票只要40元，學生、小童或長者的2D戲票更低至30元，相當優惠。

活動由明天（18日）起開始至另行通知，此票價適用於全線戲院逢星期三之電影放映場次，惟不適用於 IMAX 電影，如因放映版本或片長或其他原因加價，差額須由顧客支付。

【筍工推介】衞生署招聘助理經理  頂薪可達近4萬元  入職條件一覽 【見下頁

    點擊圖片放大
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嘉禾院線於香港經營9間戲院，包括海運戲院、嘉禾黃埔、嘉禾粉嶺、嘉禾啟德、嘉禾V WALK、嘉禾銀河廣場、嘉禾MegaBox、the sky (奧海城)、StagE (屯門市廣場)。

 

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撰文 : 陳楚琨

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