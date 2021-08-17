【消費優惠】嘉禾院線全線戲院逢星期三推大優惠 成人2D票價只要40元

雖然使用串流平台睇戲方便快捷，但不能否認的是，到戲院睇戲的感覺是無可取締的。嘉禾院線日前就公布推出全新優惠，逢星期三推到各大嘉禾戲院睇戲，成人2D戲票只要40元，學生、小童或長者的2D戲票更低至30元，相當優惠。

活動由明天（18日）起開始至另行通知，此票價適用於全線戲院逢星期三之電影放映場次，惟不適用於 IMAX 電影，如因放映版本或片長或其他原因加價，差額須由顧客支付。

【筍工推介】衞生署招聘助理經理 頂薪可達近4萬元 入職條件一覽 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

嘉禾院線於香港經營9間戲院，包括海運戲院、嘉禾黃埔、嘉禾粉嶺、嘉禾啟德、嘉禾V WALK、嘉禾銀河廣場、嘉禾MegaBox、the sky (奧海城)、StagE (屯門市廣場)。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機