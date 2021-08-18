阿富汗再陷亂局 兩運動員殘奧夢碎

東京殘奧會將在8月24日開幕，各國運動員準備起行前往當地參賽。但阿富汗局勢惡化，塔利班短時間內重掌政權，導致大批民眾逃離阿富汗，當地國際航班一票難求。阿富汗兩名殘奧運動員因此最終無法搭乘前往東京航班，殘奧美夢破滅。

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阿富汗原定有兩名運動員出戰東京殘奧，包括23歲的跆拳道運動員庫達達迪（Zakia Khudadadi）及24歲田徑運動員拉蘇利（Hossain Rasouli），其中庫達達迪更是首位代表阿富汗參加殘奧的女性，她於上周受訪時曾表示，能代表國家出賽感到很高興。

庫達達迪受訪片段

拉蘇利亦指，參加殘奧是他的夢想，希望為國家贏得獎牌，亦知道各國運動員為殘奧做好充分準備，但自己會盡最大努力實現夢想。但隨著當地局勢天翻地覆，庫達達迪及拉蘇利的殘奧夢想破滅。

負責為阿富汗殘奧會帶隊出戰的跆拳道教練薩迪奇（Arian Sadiqi）於週一（16日）表示，由於阿富汗當前局勢動盪，雖然團隊一直努力爭取周二（17日）抵達東京的航班，但礙於有大量民眾逃難，導致機票價格飆升，加上首都喀布爾機場一片混亂，兩名運動員難以及時離開，無緣參加東京殘奧會。

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薩迪奇指在未發生戰亂前，二人對可以參加殘奧感到很興奮，利用大部分時間在公園及後花園訓練，但如今所有訓練的成果變得毫無意義。薩迪奇憶述以往在塔利班掌權時代，只有極少數能成為運動員及參與比賽，更遑論會有女性運動員。

薩迪奇預料當塔利班重奪政權後，當地運動員的未來發展會變得暗淡。庫達達迪本來能成為首位代表國家參加殘奧的女性，但結果卻令人心碎。阿富汗的運動發展於近年才有少許起色，並在2008年北京奧運才奪得首面獎牌。

責任編輯：郭麗明