【航空旅遊氣泡】兩大亞洲金融中心防疫策略背馳　香港禁英美人士入境、新加坡謀英美通關

香港、新加坡去年商議「航空旅遊氣泡」,惜計劃兩度叫停,隨兩個區內金融中心近期防疫方針大相逕庭,香港新加坡航空旅遊氣泡最終宣布不再推行。香港、新加坡最新防疫差異,在處理美國、英國入境人士,尤為明顯。

港府本周收緊入境防疫措施,包括擬於周五(20日)起視美國為高風險地區,與英國同等,只限已完成接種疫苗的香港居民從當地飛抵香港。

另一邊廂,區內金融中心新加坡雖然7月爆發新一波疫情,官員最新接受外電訪問時稱,新加坡疫情已見回穩,並部署試驗計劃,放寬已完成接種的海外人士入境,包括英國、美國、澳洲。

港星決定不再討論雙邊「旅遊氣泡」

新加坡貿易與工業部部長顏金勇接受彭博社訪問時稱,會考慮容許放寬已接種疫苗的海外人士進入當地,但須按照嚴密控制的行程活動。顏金勇稱,整個試驗計劃的進程需視為全球疫情是否受控,並指:

現行的疫苗能有效抵抗嚴重病情,但阻截傳染的效力相對遜一籌

(we have to bear in mind that vaccines today,

although it is very effective against severe diseases, it is somewhat less effective to prevent transmission)