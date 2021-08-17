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【收緊檢疫】兩大亞洲金融中心防疫策略背馳　香港禁英美人士入境、新加坡謀英美通關

股市 19:11 2021/08/17

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【收緊檢疫】兩大亞洲金融中心防疫策略背馳　香港禁英美人士入境、新加坡謀英美通關

香港疫情維持穩定多時，但不時有零星新冠變種病毒感染個案，港府最近兩日收緊入境防疫措施，包括擬於周五（20日）起視美國為高風險地區，與英國同等，只限已完成接種疫苗的香港居民從當地飛抵香港。另一邊廂，區內金融中心新加坡雖然7月爆發新一波疫情，官員最新接受外電訪問時稱，新加坡疫情已見回穩，並部署試驗計劃，放寬已完成接種的海外人士入境，包括英國、美國、澳洲。

新加坡貿易與工業部部長顏金勇接受彭博社訪問時稱，會考慮容許放寬已接種疫苗的海外人士進入當地，但須按照嚴密控制的行程活動。顏金勇稱，整個試驗計劃的進程需視為全球疫情是否受控，並指：

現行的疫苗能有效抵抗嚴重病情，但阻截傳染的效力相對遜一籌

（we have to bear in mind that vaccines today，
although it is very effective against severe diseases， it is somewhat less effective to prevent transmission）

顏金勇稱，新加坡擬在9月起容許毋須隔離的入境，視乎當地能否達到80%接種率。新加坡目前新冠疫苗接種率已達76%，較香港最新55%已接種首針、43%完成兩針，比率明顯領前。

新加坡最快本周放寬在家工作安排，當地早前已視未來數年都會與新冠疫情共存，但需要確保醫療系統能夠在可控範圍內。

林鄭收緊入境檢疫期 抵港人士至少隔離14日，可見【下一頁】

港府收緊16個地區到港人士檢疫要求 非港人無法從美國、法國入境，可見【下一頁】

香港近兩日先後宣布，提高16個地區的風險評級，也擬收緊入境檢疫期，不再容許已接種疫苗和通過抗體測試的人士，可以縮短隔離檢疫期至最短7日。

隨新安排作實後，兩大金融中心－英國、美國人士若非擁有香港居民身份將無法抵港，香港、新加坡最新入境政策部署有所不同。

香港金管局總裁余偉文年初曾提及，香港當時疫苗接種率不高，當英國、美國、新加坡等高接種率地區能夠互相通關，對香港國際金融中心地位有不利。

不過，面對Delta變種病毒盛行下，港府在本土疫情平穩、接種率增加的過程中，依然選擇收緊防疫安排。

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編輯：麥德銘

經濟 疫情 金融 余偉文 新加坡 香港金融管理局

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