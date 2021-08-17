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【美股業績】沃爾瑪Walmart上季每股盈利1.78美元　料第三財季美同店銷售增6至7%

股市 19:39 2021/08/17

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沃爾瑪Walmart（美：WMT）公布，截至7月底止3個月的第二財季，經調整每股盈利按年增長14.1%至1.78美元；收入按年增加2.4%至1410.5億美元。上季，美國同店銷售額按年增長5.2%，公司預計，第三財季美國同店銷售額將按年增長6%至7%。

Walmart美國區上季收入按年增5.3%，至981.92億美元，但國際業務收入按年下跌15.2%，至230.35億美元；旗下Sam's Club收入則增長13.9%，至186.44億美元。

上季，Walmart美國電商收入按年增長6%，較2019年同期則增長103%。行政總裁Doug McMillon指，2022財年全球電子商務銷售額目標達到750億美元，及進一步加強全渠道零售的領導地位。

此外，他指公司的環球廣告業務在快速增長，並正在尋求創新方法實現數據商業化，公司有獨有的產品和服務的生態系統，能夠更深和更廣的服務消費者。

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編輯：區嘉俊

美股 業績公布 WalMart

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