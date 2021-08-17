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【業績期部署】中金指港股逐步進入布局區 看好23股中期業績勝預期 當中包括某大型科技股

股樓投資 19:40 2021/08/17

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港股業績期仍然進行。中金近日發表報告指，港股上月底因政策監管因素激發新一輪拋售潮，大幅跑輸全球多個地區。該行指從多個跡象顯示，港股已逐漸進入布局區。首先，目前市場估值顯示悲觀情緒，假設部分本港股份盈利下調一至兩成後，剖分估值仍低於平均值，相對其他資產及市場吸引。其次，部分技術指標出現超賣訊號。第三，市場所擔心的海外資金大舉流出情況未有出現，南向資金亦在市場企穩後回流。

【騰訊700】騰訊周三放榜 績前各大行評級和目標價一覽  詳情請看【下一頁

中金指出，官媒表態等短期不確定性因素或對市場構成擾動，但對長線投資者而言正建立吸引力。該行預期在本輪業績期中，因上游能源及原材料價格上漲，石油天然氣和煤炭等股份盈利有望超乎預期。中下游行業中，汽車零部件及個別紡織股業績也有望超乎預期。該行又梳理最新公布業績的不同港股，估計多達23隻港股的中期業績或勝預期，當中包括大型科技股小米(01810)。

中金看好中期業績勝預期股份名單：

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【大行點睇】下半年樓價升勢料放緩 滙豐更睇好寫字樓收租股  詳情請看【下一頁

同場加映  【iM會客室】政策市短期難捉摸 放眼長線或能釣大魚

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撰文 : 李尚毅

小米集團－W（01810） 中金公司（03908） 港股

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