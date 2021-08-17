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MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界

理財智慧 19:43 2021/08/17

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要數到香港最當紅的藝人，人氣男團MIRROR認第二，相信沒有人敢認第一。於2018年11月出道的MIRROR，成軍未夠3年，於最近數月突然爆紅，各大品牌也爭相找他們拍廣告做宣傳，據《iMoney》的統計，MIRROR各成員於上半年拍攝的廣告或出席品牌活動的數目多逾150個，其中「人氣王」姜濤年初至今已接下近40個廣告。

【iM人物專訪】粉絲為偶像一擲千金 廣告業界紅人拆解MIRROR現象，詳見【下一頁

MIRROR稱霸廣告界，更帶摯公司ViuTV「整靚盤數」，上半年ViuTV的廣告收益大增66%至1.88億元，母公司電訊盈科（00008）更於中期業績報告中「點名」提及MIRROR兩次，足見其地位舉足輕重。同時，一眾「鏡粉」（MIRROR粉絲）也爭相購買由偶像代言的品牌產品，也大灑金錢為偶像賣廣告，這股力量也促成「MIRROR經濟圈」。

一CLICK即睇MIRROR12子拍咗幾多廣告：

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過去半年來，男團MIRROR突然成了天之驕子，可追溯至今年1月時於《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，MIRROR憑《IGNITED》一曲奪得「專業推介叱咤十大第3位」，而數名成員如姜濤、柳應庭（Jer）及盧瀚霆（Anson Lo）也取得多個男歌手及新人獎項，令組合人氣開始勢不可擋。隊中的「人氣王」姜濤於4月30日22歲生日，粉絲為他大灑金錢祝賀，大舉租下銅鑼灣的多個巴士站燈箱、大廈LED屏幕等為他慶生，成市場熱話，也令更多人注意MIRROR。

一CLICK即睇MIRROR12子拍咗幾多廣告：

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及至5月初，MIRROR舉行成軍兩周年演唱會，更是一票難求，有傳尾場本來780元的門票炒至12,000元一張。一連6場的演唱會，MIRROR的風頭更是一時無兩，各大少品牌開始一窩蜂找MIRROR中各位成員作產品代言或出席品牌活動。及至6月底時由盧瀚霆Anson Lo及呂爵安Edan當主角的電視劇集《大叔的愛》大受歡迎，更帶摯MIRROR的聲勢更旺。7月22日當天，ViuTV於屯門市廣場舉辦奧運記者會，請來MIRROR及ERROR（大國文化旗下另一隊男子組合））兩隊人氣男子組合共16位成員出場，吸引逾3,000名粉絲到場支持。不少粉絲為最得有利位置見偶像一面，早於前一天的早上已到達該處「霸位」，群情洶湧。

 

【多圖睇姜濤】姜濤化身「二叔」夥拍小女孩為滙豐拍廣告 憧憬：「十年後或已經成家有個同樣可愛盞鬼女兒」，詳見【下一頁

MIRROR的粉絲涉及不同層面及界別，年齡層也非常闊，由小童至銀髮族也有捧場客，當中包括大批擁高消費力的「鏡粉」，難怪不少品牌都打一眾「鏡仔」主意，由日常生活用品如家電、牙膏牙刷；食品如雪糕、快餐店，早年以女性作代言的護膚品化粧品廣告，也成他們的囊中物。就連以往他們較少涉足的金融品牌如大型銀行、保險公司，以及奢侈服裝品牌也找他們拍廣告，可見他們一網打盡所有層面的廣告。

據本港最大廣告媒體監察公司AdmanGo的數據，2 0 2 1年1月至6月的整體的廣告開支按年增加35%。報告又指出，人氣高企的男子組合MIRROR及ERROR得到不少品牌爭相邀請合作，今年首6個月的廣告開支金額計算，十大Instagram廣告開支最高品牌中，當中一半都邀請以上兩個組合作品牌推廣。其中首三位的戶戶送、花旗銀行及滙豐銀行（00005）都同時邀請他們為其品牌宣傳。此外，在五十大Instagram廣告品牌中，由MIRROR及ERROR推廣的數目更佔總數超過一半，達到27個，數字反映他們在社交媒體已極具影響力。

【教主駕到】McCafé夥教主Anson Lo攜手推「粉紅教主」冰雪特飲 大型廣告牌打卡位明天起再現尖沙咀 神徒們不能錯過，詳見【下一頁

數到MIRROR中最搶手的廣告王，非「人氣王」姜濤莫屬，據本刊的統計，他在年初至今拍攝的廣告或出席品牌活動的數目已近40個。其他成員也「密密手」連接多個廣告，如Anson Lo於期內拍攝的廣告或出席品牌活動的數目逾30個，而Edan也達22個，另外Ian（陳卓賢）也有逾17個。綜合各數據，MIRROR12位成員於上半年拍攝的廣告或出席品牌活動的數目多逾150個，數字非常誇張。

隨着MIRROR愈來愈紅，12子的身價也大幅攀升，據本刊了解，最當紅的成員拍攝一個電視廣告，叫價高達80至90萬元。如要邀請他們出席品牌活動，價錢已由6位數字起步，視乎品牌活動內容而定。如需要在社交平台出發帖，最低消費也要約20萬元起步，相信MIRROR部分成員的身價較出道時已躍升十倍。

 

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記者：陳詠妍


 

姜濤 呂爵安 盧瀚霆 Mirror 組合 歌手 電視劇 金融 ViuTV

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