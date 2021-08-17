數獨之父鍜治真起日本逝世 享年69歲

▲ 數獨之父鍜治真起因膽管癌逝世。

數獨作為一款老少咸宜的益智遊戲，因玩法簡單深受人們歡迎。日本謎題出版社Nikori前社長鍜治真起為數獨遊戲命名並推廣至國際，而被譽為數獨之父。但鍜治真起因膽管癌逝世，享年69歲。

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日媒報道，鍜治真起因健康問題於上月辭任Nikori社長的職務，但上周二（10日）仍因膽管癌離世。Nikori周一（16日）於網站公布鍜治真起的死訊，形容鍜治真起作為數獨之父備受全球各地數獨愛好者尊敬。

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鍜治真起1951年於北海道札幌市出生，曾經就讀東京都慶應義塾大學，其後進入一間印刷公司工作。他在1983年成立Nikori並擔任社長，並於80年代中期改良源於美國的數獨遊戲。

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數獨遊戲設有9格乘9格的網格，人們要在網格填上1至9的數字，但每行、每列及每個九宮格内的數字都不准重覆。鍜治真起聯想到每格只能有一個數字，因此將這個遊戲命名為「數獨」（sudoku），日文意思就是「獨身最適數字」。

由於玩數獨只需使用紙筆，玩法也簡單易明，遊戲於日本推出後就掀起熱潮。而媒體於報章刊登數獨遊戲後，也深受全球各地民眾歡迎。

根據統計，全球約有1億人定期玩數獨遊戲，自2006年起更會每年設有數獨錦標賽。

責任編輯：鄭錦玲